Decisão: SENADO IRÁ ESCOLHER O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE

A CMA é responsável por temas relacionados ao cuidado com as florestas, recursos naturais, recursos hídricos, fauna e flora. Além disso, atua na fiscalização de alimentos e de produtos que são usados na agricultura e na agropecuária.

A CMA também cuida da Política Nacional do Meio Ambiente, da preservação e conscientização em relação a um desenvolvimento sustentável e do uso correto dos recursos fornecidos pela natureza. Por ser uma comissão com atribuições específicas, ela recebe muitos projetos terminativos, ou seja, ou a comissão é a única a tratar do tema ou ela é a última a dar a palavra final sobre o projeto de lei.

No ano de 2022, a CMA votou projetos que possibilitaram aportes financeiros ao Fundo Amazônia, ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, além da criação do programa Tesouro Verde. O ex-presidente da Comissão, senador Jaques Wagner, do PT da Bahia, destacou a relevância da CMA para o Brasil: Cada vez mais fica evidente a relevância do papel desta Comissão e a necessidade de ajudar a viabilizar no Parlamento e em todas as instâncias dos Poderes da República nos três níveis da federação a construção e a necessidade de uma agenda para o Brasil que considere o tripé econômico, social e ambiental.Tomamos três direções estratégicas e convergentes para balizar as nossas ações: resistência ao desmonte ambiental, diálogo com a sociedade civil brasileira e a cooperação internacional sobre o clima.

A CMA também promove audiências públicas para debater as matérias que estão em análise no Senado sobre o tema ambiental, ouvindo convidados e especialistas das mais diversas opiniões.