Planejamento: BALÕES SÃO FUNDAMENTAIS PARA CHINA DOMINAR CAMPO DE BATALHA NA MESOSFERA

Ambições no espaço próximo

A pesquisa chinesa sobre os balões de alta altitude remonta ao final dos anos 1970, mas na última década houve um foco renovado no uso de tecnologia mais antiga equipada com novo hardware, à medida que as principais potências do mundo aumentaram suas capacidades no céu.

“Com o rápido desenvolvimento da tecnologia moderna, o espaço para confronto de informações não se limita mais à terra, ao mar e à baixa altitude. O espaço próximo também se tornou um novo campo de batalha na guerra moderna e uma parte importante do sistema de segurança nacional”, dizia um artigo de 2018 no PLA Daily, jornal oficial do Exército Popular de Libertação (PLA, na sigla em inglês).

E uma variedade de “veículos de voo próximo ao espaço” desempenhará um papel vital em futuras operações de combate conjuntas que integram o espaço sideral e a atmosfera da Terra, disse o artigo.

O líder chinês, Xi Jinping, estimulou a Força Aérea do PLA a “acelerar a integração aérea e espacial e aprimorar suas capacidades ofensivas e defensivas” já em 2014, e especialistas militares designaram o “espaço próximo” como um elo crucial na integração.

Pesquisas no CNKI, o maior banco de dados acadêmico online da China, mostram que pesquisadores chineses, militares e civis, publicaram mais de 1.000 artigos e relatórios sobre “espaço próximo”, muitos dos quais se concentram no desenvolvimento de “veículos de voo espacial próximo”.

A China também montou um centro de pesquisa para projetar e desenvolver balões de alta altitude e dirigíveis estratosféricos, ou dirigíveis, sob a Academia Chinesa de Ciências, um dos principais institutos de pesquisa do governo.

Uma área particular de interesse é a vigilância. Enquanto a China já implanta uma ampla rede de satélites para vigilância sofisticada de longo alcance, os especialistas militares chineses destacaram as vantagens dos veículos mais leves que o ar.

Ao contrário de satélites rotativos ou aeronaves em movimento, dirigíveis estratosféricos e balões de alta altitude “podem pairar sobre um local fixo por um longo período de tempo” e não são facilmente detectados pelo radar, escreveu Shi Hong, editor executivo da Shipborne Weapons, um proeminente militar revista publicada por um instituto ligado ao PLA, em artigo publicado na mídia estatal em 2022.

Em um segmento de vídeo de 2021 executado pela agência de notícias estatal Xinhua, um especialista militar explica como os veículos mais leves que o ar no espaço próximo podem vigiar e tirar fotos e vídeos de resolução mais alta a um custo muito menor em comparação com os satélites.

No vídeo, Cheng Wanmin, especialista da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa, destacou o progresso dos EUA, Rússia e Israel no desenvolvimento desses veículos, acrescentando que a China também fez seus próprios “avanços”.

Um exemplo dos avanços que a China fez neste domínio é o voo relatado de um dirigível não tripulado de 100 metros de comprimento conhecido como “Cloud Chaser”.

Em uma entrevista de 2019 ao jornal Southern Metropolis Daily, Wu Zhe, professor da Universidade Beihang, disse que o veículo transitou pela Ásia, África e América do Norte em um voo ao redor do mundo a 20.000 metros acima a Terra.

Outro cientista da equipe disse ao jornal que, em comparação com os satélites, os dirigíveis estratosféricos são melhores para “observação de longo prazo” e têm uma variedade de propósitos, desde alerta de desastres e pesquisa ambiental até construção de redes sem fio e reconhecimento aéreo.