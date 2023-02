2026: FLÁVIO LANÇA BOLSONARO CANDIDATO A PRESIDENTE NA PRÓXIMA ELEIÇÃO

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que é “natural” que seu pai se candidate novamente a presidente em 2026. Ele diz “trabalhar” pelo plano, que envolve manter o seu partido, o PL, unido.

“Independentemente de qual seja a decisão dele lá na frente, certamente a direita vai estar muito bem representada com alguém próximo a nós, se não for ele próprio, obviamente. Na minha cabeça o trabalho é para que ele seja o candidato em 2026”, disse em entrevista ao Poder360.

Os primeiros passos já foram definidos para manter o grupo político alinhado. Flávio será o novo líder da minoria no Congresso. Disse que a oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será responsável sem ser “frouxa”.

“Será firme, dura, contundente. Mas que sabe negociar quando determinado assunto for benéfico para a população”, disse. Ele citou a reforma tributária como exemplo dessa abertura.

Outra missão da oposição será defender o que considera conquistas do governo de seu pai. “Saio da esfera do Senado e vou também para a Câmara fazer a defesa do nosso legado. Já começa com a apreciação de vetos do presidente Bolsonaro”, disse.

Flávio defendeu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, das críticas do presidente Lula de que os juros estariam altos, assim como a inflação. Disse que o petista busca um “bode expiatório” para os resultados econômicos de seu governo. Flávio afirma que, no plano econômico, o PT será malsucedido.

Ele disse que será favorável à ida de Campos Neto ao Congresso para explicar o motivo de a inflação ter superado o teto da meta.

“Ele foi preparado a vida inteira para fazer o que está fazendo e já mostrou que é bom no que faz. Tenho certeza que todo mundo vai entender que a taxa de juros está alta neste momento porque é necessário. Se fosse para baixar com tudo que o governo Lula está fazendo, a inflação explodiria em 1 mês”, disse.

Leia trechos da entrevista concedida na 5ª feira (9.fev.2023):

Poder360: Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro volta ao Brasil?

Flávio Bolsonaro (PL) – Acredito que nem ele tem a resposta. Ao contrário das narrativas que tentam criar, ele não está se escondendo, fugindo. Foram 4 anos de trabalho, de avanços para o nosso Brasil, de enfrentamento de uma pandemia na qual todos que quiseram se vacinar, se vacinaram por causa das vacinas que o presidente Bolsonaro comprou. Geramos empregos mesmo com esse problema e com a guerra em curso na Ucrânia e a crise hídrica. Com tantas dificuldades, fechamos 2022 com mais de 2 milhões de empregos gerados, em que pese dezembro ter sido muito ruim. Foram mais de 400 mil desempregados, efeito da eleição do Lula, o governo Dilma três. Foi resultado da expectativa do que ele vinha falando. O mercado, que é quem gera emprego, ficou preocupado, puxou o freio de mão e o que eu ouço é que muita gente deixou de ampliar investimentos por precaução. Não sabem qual norte o país vai tomar. Fico feliz por tanta gente perguntar quando ele volta, quer dizer que estão com saudade. Torço para que muito em breve ele volte.

Ele será candidato a presidente em 2026?

O natural é que seja candidato em 2026. Só que em 4 anos muita coisa acontece e o presidente Bolsonaro, diferente de outras lideranças, não tem vaidade, não tem orgulho, é muito simples. Ele criou muitas lideranças junto com ele. É bom lembrar que ele sempre dava crédito ao ministro responsável por uma medida positiva do governo. Não à toa tantas pessoas que estavam alinhadas com o Bolsonaro, com a direita, com o conservadorismo, se elegeram senadores, deputados federais. Independente de qual seja a decisão dele lá na frente, certamente a direita vai estar muito bem representada com alguém próximo a nós, se não for ele próprio, obviamente. Na minha cabeça o trabalho é para que ele seja o candidato em 2026.

Na sua opinião, por que ele não ganhou as eleições?

Foram vários fatores, alguns anteriores à posse. Uma parte da imprensa vinha tentando desconstruir sua imagem, criar uma ojeriza a Bolsonaro. Chegava ao ponto de qualquer coisa que acontecia de errado na vida das pessoas, a culpa era do Bolsonaro. Tinha um buraco na rua? A culpa é do Bolsonaro. Faltou luz? Bolsonaro. Em contrapartida, as coisas positivas do governo eram omitidas em um processo de invisibilidade. Aí citavam o Governo Federal, o Governo Central. Também acho que houve um descompasso, um tratamento diferenciado das campanhas de Bolsonaro e do PT pelas autoridades eleitorais. Era muito difícil a gente requerer alguma coisa. No lado de lá, era diferente. Censuraram várias redes sociais que nos apoiavam, houve complicações em aplicativos de transmissão. Muita gente orquestradamente se uniu para tirar esse combustível que sempre foi espontâneo e voluntário a favor de Bolsonaro. E, ainda assim, conseguimos uma votação expressiva, metade do Brasil com ele. Foi uma grande vitória. E tudo é um processo de amadurecimento. A gente evolui, cresce. Coisas que a gente defendia de uma forma lá atrás, precisam de uma forma diferente 5, 10 anos depois, sem se contradizer. A marca do Bolsonaro é essa coerência. As pessoas votam nele sabendo qual é o pacote que estão levando para casa. Alguns acreditaram no Lula e estão surpresos. Teve gente do mercado, gente experimentada, acreditando que Lula dizia uma coisa, mas no poder faria diferente. E a gente está vendo ele cumprindo coisas ruins que prometeu para o Brasil.

Vocês têm medo de Bolsonaro ser preso se voltar ao Brasil?

Não temos medo de nada. Ele não cometeu nenhuma ilegalidade, nenhum crime. São sempre narrativas que vão sendo construídas para tentar dar um ar de legalidade ao absurdo que tentam fazer contra ele. Muitos parlamentares têm medo de subir na tribuna e defender o que acreditam pela reação de algumas autoridades do Judiciário de censurar, punir. Isso não é um Estado democrático de direito. Alguma coisa não está normal. Fico impressionado que algumas pessoas acham que vivemos um momento de democracia plena. Esse contexto gera a narrativa de que Bolsonaro pode ser preso ou se tornar inelegível. Não vai, a não ser que seja a vontade de alguém que tem tinta na caneta para fazer na mão grande, na ilegalidade. As consequências disso, só Deus sabe.

Se houve uma orquestração, não poderia levar à prisão do seu pai?

Acho que seria uma burrice. Se vão para uma agressão ao Estado democrático de direito tendo como vítima o Jair Bolsonaro vão criar um grande mártir, vitimizar uma pessoa boa, que passou 4 anos sem denúncias de corrupção. No [governo] Lula, já há 3 ministérios alvo de problemas criminais. Qualquer coisa que fizerem, vão transformar Bolsonaro em uma pessoa muito mais forte. O brasileiro se identifica com quem está sendo vítima de alguma injustiça. Não acredito que isso vá acontecer, nem a prisão, nem a inelegibilidade. A população perceberia que estão tirando a chance de alguém com muita possibilidade de ser o próximo presidente porque algumas pessoas não querem. Que país é esse que algumas pessoas se acham no direito de decidir pelo eleitor? Um ministro do Lula pode tomar uma decisão que ele acha melhor para o Brasil e ignorar a vontade popular? Esse tipo de coisa se resolve nas urnas. Inelegível, ele será o maior cabo eleitoral do Brasil. Ele deixou tantas lideranças que vão ganhar muito mais força em uma situação de opressão injusta a Bolsonaro. Na cabeça da esquerda, deve ser melhor o Bolsonaro inelegível, já que eles acreditam que podem ter mais chance de vencer alguém que surja do nada.

A prisão e a inelegibilidade de Lula em 2018 foram justas?

Eu acho que ele cometeu vários atos de corrupção. Foram bilhões devolvidos por delatores, dezenas de pessoas que apontavam o dedo dizendo que ele tinha conhecimento, se beneficiava do sistema de corrupção. Eu acho que houve um problema processual da vara de Curitiba, que veio à tona por um vazamento ilegal de informações. Mas a vontade de trazer Lula de volta à cena política era tão grande que uma coisa que nunca foi admitida no Direito, usar provas ilícitas para condenar ou absolver alguém, foi usada e ele voltou à cena do crime, nas palavras do Geraldo Alckmin. Houve erros processuais que não eram necessários. Não precisava fazer combinação ou triangular com autoridades do Ministério Público para condenar Lula. Tinha as provas todas ali para que houvesse a condenação.

O presidente Lula tem criticado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelos juros de 13,75% e inflação de 5,79%, acima do teto da meta. A independência foi aprovada no governo do seu pai. Pode ser revogada?

Todo mundo já percebeu que é uma desculpa para o fracasso que é óbvio que virá. Ele quer arrumar um bode expiatório. Ele só pensa em Bolsonaro o dia inteiro. E as pessoas estão esperando a picanha até agora. Ao atacar o Campos Neto, ele está atacando o Bolsonaro. Esse é um legado que não será desfeito jamais. Campos Neto foi escolhido o melhor presidente de Bancos Centrais do mundo, em especial pelo enfrentamento à pandemia. O Brasil não teve desemprego em massa, a inflação ficou controlada, abaixo dos Estados Unidos. O combustível e a comida estão mais baratos que na Europa. O Brasil deu exemplo. A função dele é controlar o poder de compra e isso foi feito com maestria. Mas Lula fala tanta besteira, é um boquirroto, que ele próprio causa essa instabilidade e obriga o Banco Central a não baixar os juros. Lula não desceu do palanque. Fica atacando uma pessoa altamente qualificada, respeitada e competente porque sabe que o governo vai ser ruim. Vamos ver o Caged com o desemprego de janeiro. Se vier na mesma sintonia de dezembro, começa o governo de forma desastrosa. Gostaria muito que o Roberto Campos viesse aqui no Senado, atendesse ao convite ou convocação para dar uma aula para os petistas aprenderem que a prática é diferente da teoria maluca que eles estão pensando, baseado em outros países. Eles são amadores, infantis. Se estão preocupados com os mais vulneráveis, a inflação tem que ser controlada.



A oposição não pretende barrar um eventual convite?

Eu acho ótimo uma pessoa com a qualificação do Campos Neto se explicar de forma transparente. Não sei se do lado de lá estão achando que ele está fazendo isso de maneira premeditada, dolosa. Claro que não. Ele foi preparado a vida inteira para fazer o que está fazendo e já mostrou que é bom no que faz. Tenho certeza que todo mundo vai entender que a taxa de juros está alta neste momento porque é necessário. Se fosse para baixar com tudo que o governo Lula está fazendo, a inflação explodiria em 1 mês. Vão achar que o Brasil vai entrar em uma moratória, não vai honrar seus contratos. Essa irresponsabilidade do Lula é o que obriga o Banco Central a manter os juros elevados.

Se refere à PEC fura-teto?

Começou com a PEC, um péssimo sinal. Falávamos [na campanha] que ia precisar de mais recurso, mas vínhamos explicando de onde tiraríamos. Havia uma proposta de desoneração da folha de pagamentos, unificação de impostos para compensar essa perda emergencial dos mais R$ 200 para completar os R$ 600 [do auxílio]. E o Lula simplesmente furou o teto e acabou. Aí os credores do Brasil olham para isso preocupados e os investimentos vão se afastando. Vão para outros lugares.

Seu nome tem sido citado como possível líder da minoria no Congresso. Está fechado?

Sim, está combinado com o bloco. Vou ser líder da minoria no Congresso Nacional. Saio da esfera do Senado e vou também para a Câmara fazer a defesa do nosso legado. Já começa com a apreciação de vetos do presidente Bolsonaro. Eu me considero da política. Tenho flexibilidade de fazer uma oposição responsável, o que não quer dizer que vai ser uma oposição frouxa. Será firme, dura, contundente. Mas que sabe negociar quando determinado assunto for benéfico para a população.

A reforma tributária é um exemplo?

É um exemplo, dependendo do que for tratado na reforma. O foco é a simplificação tributária e a facilitação na geração de empregos. É o que na prática vamos colocar no papel. Se for essa a proposta do governo, óbvio que vamos convergir.

O governo tem citado as PECs 45 e 110 como referência. A oposição concorda com esses textos?

Tem que fazer ajustes. Elas não andaram, não foi por acaso, foi por falta de convergência. A política é a arte do possível. Sempre há setores que ficam preocupados e se colocam contra. O que pesou foi a questão dos profissionais liberais. Havia uma possibilidade de taxação de profissionais que recolheram imposto e teriam de pagar de novo sobre os lucros em proporção de metade do que ganhavam no ano. Há detalhes a serem ajustados, mas teremos toda a boa vontade por questões de coerência. O presidente Bolsonaro começou esse processo de desburocratização, simplificação, redução de impostos e aumento de arrecadação. Nisso entra a digitalização do governo, somos o 2º país mais digital do mundo.

Seu nome é citado como possível candidato a prefeito do Rio em 2024. Como estão as conversas?

Eu, inclusive, já comecei a conversar com várias pessoas dentro do nosso grupo político, no Rio de Janeiro. Coloquei o meu nome à disposição para a prefeitura do Rio, mas tem outros quadros dentro do partido que também têm interesse, como o senador Carlos Portinho. Acho importante colocar quem tem interesse e ir fazendo pesquisa, trabalhando e traçando a estratégia correta para que, independentemente de quem seja, esse grupo político esteja forte no Rio para não deixar a esquerda crescer com o atual prefeito da cidade.

A denúncia das rachadinhas, que caiu no STF, prejudicou seu mandato?

Prejudicou no sentido de perder meu tempo para fazer a defesa jurídica e a defesa pública. No processo, que era para tramitar de forma sigilosa, a todo tempo vinha à tona coisas que eu nem sabia que estavam lá. Isso tudo desgastou. Mas graças a Deus, a justiça foi feita. Hoje não há sequer uma denúncia contra mim.

Se sente mais confortável na oposição ou na situação?

São sentimentos diferentes. Quando a gente está no governo, a gente quer que as coisas deem certo na prática. Que chegue o recurso para determinado bairro, determinado hospital, que é responsabilidade do Governo Federal. Na oposição, a gente não vai ter acesso a esse tipo de demanda da população. Por outro lado, a gente vai ter prazer em defender o legado do presidente Bolsonaro e buscar uma organização para evitar os retrocessos que o governo Lula pretende fazer com relação ao nosso país, seja na pauta econômica, seja na pauta dos costumes, na segurança pública.

O nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem sido citado como possível candidata, inclusive à Presidência. Como o senhor e o seu pai avaliam a possibilidade?

A Michelle tem vocação para política. É talentosa, inteligente, se expressa muito bem, tem uma imagem muito boa perante a população. Eu não sei se ela vai ter vontade de ser candidata. Essa pergunta só quem pode responder é ela. Mas ela está filiada ao PL e certamente é um quadro que, se for de interesse dela, a eleição que ela disputar, tem muita chance de ganhar.

Como é que o senhor interpretou as acusações do senador Marcos do Val dizendo que teve uma reunião com o seu pai e o ex-deputado Daniel Silveira, onde foi pedido para ele gravar o ministro Alexandre de Moraes?

Achei uma maluquice sem tamanho. Pelo que tenho acompanhado, é algo que partiu do Daniel Silveira, foi ignorada e a gente nem sabe se existiu. O Marcos do Val sempre foi muito competente, fazia o trabalho dele na segurança pública e não vejo motivação para causar esse estardalhaço. Se houve a reunião, Daniel tentou sugerir algo totalmente ilegal e absurdo, que é gravar um ministro do STF. Também é absurdo que o Alexandre de Moraes concordasse com ele colher informações do presidente da República. Olha que história ruim para qualquer lado. Analisando de forma jurídica, é um fato totalmente atípico. Simplesmente inexiste crime. É o chamado crime impossível, como quando uma pessoa quer processar a outra dizendo que ela vendeu um terreno na Lua e não entregou.

O governador do Rio, Claudio Castro, vai deixar o PL?

Eu estive com o governador há poucos dias no Rio e ele não manifestou nenhuma intenção de sair do partido, que é hoje o maior do Brasil. Tem capital político e eleitoral que foram decisivos na eleição de Claudio Castro no 1º turno. E temos um diálogo muito bom, franco, aberto. Considero que somos um grupo político que vai tomar muitas decisões importantes juntos, com nossos senadores, deputados, secretários. Acho que seria um passo atrás, muito ruim. Dividiria esse grupo que tem tudo para continuar a ajudar a população do Rio. Defendo que ele continue para o PL. A saída certamente traria desgaste para ele.

No plano federal, o partido tem uma divisão entre a ala bolsonarista e o PL raiz.

Como o presidente veio [para o partido] um pouco em cima da hora, o PL já tinha um passivo, quadros com alinhamento que não era com a direita, a centro-direita, ou o conservadorismo. Muitos permaneceram no partido e se reelegeram. Em especial vejo alguns deputados descontentes do Nordeste. Temos que ter um convívio amigável entendendo que o caminho do PL é ser de centro-direita.

Não de direita?

Eu falo centro-direita porque a todo momento colocam o Bolsonaro na ala radical, na área extrema. Não é isso. Ele cansou de dar declarações públicas contra atos de vandalismo, fechamento de rodovia, sempre disse para não fazermos como a esquerda. Durante a campanha, aconteceram casos lamentáveis, até de morte. Como a situação do aniversário do simpatizante da esquerda. Bolsonaro veio a público dizer que repudiava esse tipo de ato e dizia que tinha sido a única vítima na prática desse ódio da esquerda. Ele tomou a facada e quase morreu. Foi dada por um ex-integrante do Psol. Ele dizia que se não queria isso para ele, não queria para os outros. É importante fazer essa linha de corte para o PL ser um partido de centro-direita porque não adianta querer rotular o grupo inteiro, mais de 100 parlamentares, como extremistas porque não são. O partido tem tudo para continuar sendo o maior do Brasil por muito tempo. Temos quadros altamente qualificados, preparados, e ponderados.