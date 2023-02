Assustador: COREIA DO NORTE EXIBE MAIOR NÚMERO DE MÍSSEIS NUCLEARES JÁ VISTO EM DESFILE

A Coreia do Norte exibiu sua capacidade de produção de mísseis durante um desfile militar noturno, segundo informou a mídia estatal nesta quinta-feira (9), expondo mais mísseis balísticos intercontinentais do que nunca e insinuando uma nova arma de combustível sólido.

O país avançou com seu programa de mísseis balísticos, testando dezenas de mísseis avançados no ano passado, apesar das resoluções e sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Desta vez, Kim Jong Un deixou que as forças de mísseis táticos e de longo alcance da Coreia do Norte falassem por si mesmas”, disse Leif-Eric Easley, professor da Universidade Ewha, em Seul. “A mensagem que a Coreia do Norte deseja enviar internacionalmente, demonstrando sua capacidade de dissuadir e coagir, provavelmente virá na forma de testes de mísseis de combustível sólido e detonação de um dispositivo nuclear em miniatura.”

Imagens divulgadas pela mídia estatal do desfile da noite de quarta-feira (8) mostraram até 11 Hwasong-17s, o maior míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte, supostamente capazes de atacar quase qualquer lugar do mundo com uma ogiva nuclear.

Onze mísseis podem ser suficientes para sobrecarregar as atuais defesas antimísseis dos Estados Unidos, disse Ankit Panda, do Carnegie Endowment for International Peace, com sede nos EUA, no Twitter.

“Isso é cumulativamente o maior número de lançadores de mísseis balísticos intercontinentais do que já vimos em um desfile norte-coreano”, afirmou ele em um tuíte.

O Hwasong-17 foi testado pela primeira vez no ano passado. Ao lado deles no desfile estava o que alguns analistas disseram que poderia ser um protótipo ou maquete de um novo míssil de combustível sólido.

O desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental de combustível sólido há muito é visto como um objetivo fundamental para o país, pois pode tornar seus mísseis nucleares mais difíceis de localizar e destruir durante um conflito.

A Coreia do Norte realizou o desfile em Pyongyang para marcar o 75º aniversário da fundação de seu Exército, disse a mídia estatal. O líder Kim Jong Un compareceu com sua filha, que é vista como sua possível sucessora.