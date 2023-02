Litoral Paranaense: OPERAÇÃO MIRA GRUPO LIGADO A HOMICÍDIOS E TRÁFICO

Uma operação policial deflagrada na manhã desta sexta-feira (10) mira um grupo criminoso ligado a homicídios em Paranaguá, no Litoral do Paraná. A ação conjunta ocorre com equipes da Polícia Civil (PCPR) e da Polícia Militar (PMPR).

Estão sendo cumpridos 12 ordens judiciais, conforme a polícia. Dentre elas, estão 11 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva.

Ao todo, cerca de 100 policiais civis e militares participam da operação, que conta com o apoio de cães da PCPR.

A operação é resultado de investigações realizadas de forma integrada entre as polícias. O objetivo é desarticular a organização criminosa que, conforme apurado, está ligada também ao tráfico de drogas na região litorânea.

A Polícia Civil deverá repassar mais informações sobre os trabalhos ao longo do dia.