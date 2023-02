No Cense: JOVENS QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, TEM PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Cerca de 20 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu (Cense) participaram nesta quarta-feira (8) de um encontro que tratou sobre a prevenção à gravidez na adolescência. Os grupos se reuniram para acompanhar palestras e dinâmicas.

A campanha, promovida pela Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu, integra a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. O momento contribuiu para sanar dúvidas dos jovens, principalmente sobre métodos contraceptivos.

Márcia Villalba, enfermeira e gerente da Linha de Cuidado da Criança e Adolescente, ressalta que a abordagem sobre gravidez na adolescência com o público masculino pode incentivar o diálogo com as parceiras, desconstruindo visões e quebrando tabus sobre a educação sexual.

“Durante as palestras percebemos que a visão machista ainda é algo constante. Neste imaginário equivocado, a responsabilidade recai apenas sobre as meninas. Trata-se de uma escolha conjunta e que deve ser repensada, principalmente por toda a problemática que uma gravidez inesperada pode acarretar durante esse período, como a gestação de risco”, destacou a enfermeira.

Villalba também pontua que palestras sobre educação sexual são essenciais para que os adolescentes criem uma conscientização maior sobre a temática se protejam.

“Escolhemos uma abordagem dinâmica, para que eles sintam-se seguros a compartilhar dúvidas e apresentar relatos. Essa é uma idade repleta de descobertas e que precisam ser acompanhadas com atenção, para que não reflitam de forma negativa no futuro”, completou.

Trabalho coletivo

Segundo Zuleika Torres, enfermeira do Cense, alguns internos da instituição já são pais e, por vezes, não chegaram a participar de palestras sobre o tema. O desconhecimento sobre os riscos, afirma, é um dos fatores que contribuem para o aumento dos casos.

“Trabalhamos para conscientizar os adolescentes que atendemos sempre que eles chegam. O início precoce da vida sexual é, em muitos casos, impulsionado pelo uso de drogas, então é um trabalho abrangente e que precisa ser feito dessa norma. Temos aqui diversas frentes para abordagem”, frisou Zuleika.

De acordo com a Secretaria da Saúde, atualmente 118 mulheres de até 18 anos estão grávidas no município. As ações de sensibilização são promovidas pela Coordenação da Criança e Adolescente e Coordenação Multiprofissional da Atenção Primária.

O atendimento também será priorizado para adolescentes que buscarem as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ao longo do mês. O trabalho também será replicado em escolas estaduais nos próximos meses.