Retomada econômica: AGÊNCIA DO TRABALHADOR OFERTA 479 VAGAS DE EMPREGO NESTA QUINTA-FEIRA (09)

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu está com 479 vagas de emprego abertas para a população nas áreas de comércio, construção civil e serviços, que envolve restaurantes, supermercados, lanchonetes, hotéis, transporte, entre outros.

De acordo com o diretor da Agência do Trabalhador, Luciano Castilha, este é o maior número de vagas registrado nos últimos seis anos, o que confirma a retomada econômica do município. “Nosso recorde era de 433 vagas ofertadas em um único dia, no ano passado. O registro atual é um novo recorde, e que prova como a cidade vem se recuperando economicamente com a oferta e geração de empregos com carteira assinada”, afirmou.

“Tenho recebido muitos empresários em se instalar em Foz do Iguaçu e nossa gestão tem feitos todos os esforços para incentivar e facilitar esse processo, porque isso significa crescimento da cidade e, consequentemente, geração de emprego e renda para nossa população”, destacou o prefeito Chico Brasileiro.

Das 479 vagas ofertadas nesta quinta-feira (09), 300 delas estão sendo geradas pela rede de supermercados Assaí Atacadista, que será inaugurada nos próximos meses na Avenida Paraná, esquina com a BR-277, a cerca de três quilômetros da Ponte da Amizade.

São vagas para chefe de seção, auxiliar de açougue, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, empacotador, operador e chefe fiscal de caixa, vendedor de cartão, entre outras funções. Também são ofertadas vagas para cozinheiro, padeiro, pintor, mecânico de ônibus e mestre de obras, em outras empresas.

Atendimento

Para se candidatar à vaga é necessário buscar a Agência do Trabalhador, na Rua Xavier da Silva, nº 834, Centro, com a carteira de trabalho (física ou digital), um documento oficial com foto e um comprovante de residência.

O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Os candidatos também podem imprimir o currículo gratuitamente na própria agência.

Divulgação

As vagas de emprego são publicadas diariamente no Facebook e no site da Prefeitura de Foz: https://www.facebook.com/prefeituradefozoficial / https://www5.pmfi.pr.gov.br.

Geração de empregos

Foz do Iguaçu fechou o ano de 2022 com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. De acordo com os dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o município gerou 2.852 novas vagas, com 36.945 contratações e 34.093 desligamentos.

Com o resultado, a cidade ficou entre as dez que mais geraram empregos com carteira assinada, atrás de Curitiba (31.195), Londrina (7.232), São José dos Pinhais (6.666), Maringá (4.479), Ponta Grossa (3.696) e Toledo (3.044) e a frente de cidades como Pinhais (2.579), Guarapuava (1.090), Francisco Beltrão (1.599) e Pato Branco (1.218).