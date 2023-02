Apreensão: POLÍCIA MILITAR APREENDE FUZIL E MAIS DE 110 QUILOS DE DROGAS

A Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe de Ronda Ostensiva Tático Móvel (ROTAM) do 19º Batalhão da Polícia Militar, apreendeu mais de 110 quilos de drogas e um fuzil de uso restrito, nesta sexta-feira (10), em Ouro Verde do Oeste, no Oeste do Paraná.

A equipe realizava patrulhamento, quando visualizou um caminhão em deslocamento, gerando suspeitas por parte dos militares, que optaram pela abordagem.

Durante depoimento, o condutor prestou informações controversas, fazendo com que a equipe policial fizesse busca minuciosa no veículo, levando-o para o pátio do 19ºBPM. Foi desmontada uma mesa que era transportada, havendo no interior dos pés a quantidade de 114,5 quilos de substância análoga a cocaína.

Além disso, foi encontrado um fuzil marca Colt, calibre 5.56 mm, com três carregadores e munições.

A apreensão resulta em um prejuízo ao crime, estimado em R$ 15 milhões.

Diante dos fatos, o condutor, o caminhão, a droga e o armamento foram encaminhados para a 20º Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis.