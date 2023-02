Folia: BLOCOS DE RUA DE FOZ DO IGUAÇU FARÃO A FESTA PARA ANIMAR O CARNAFALLS 2023

Organização dos blocos

Os representantes já podem iniciar a retirada das camisetas. Os locais em que cada bloco irá se posicionar será definido pela Fundação Cultural, por meio da organização dos blocos, com base em critério definidos pelos representantes.

De acordo com Alexandre Barbosa, diretor de Projetos e Captação de Recursos, alguns dos inscritos já são tradicionais na cidade, enquanto outros são recentes e irão para o primeiro ano de atividade.

“Todos blocos surgiram de uma forma muito animada, com amigos ou vizinhos reunindo-se para festejar. Foram dois anos sem poder curtir a festa na avenida, então temos a certeza de que será um retorno em grande estilo e inesquecível para quem participar”, destacou.

Carnafalls 2023

O Carnafalls 2023 começa no sábado (18), das 17h às 22h, a festa será inaugurada com o bloco “Menina Veneno”. No domingo (19), evento inicia às 15h e dura até 22h. Na segunda-feira (20), será realizado o Carnaval da Brasil, organizado pelo Coletivo de Cultura Popular a partir das 17h.

O Carnaval da Saudade será na terça-feira (21), também na Praça da Paz, das 15h às 19h, com marchinhas e um ambiente destinado às famílias, repleto de atividades lúdicas. Após as 19h, a festa ainda se estende até as 22h, com o retorno dos blocos e som ao vivo com diversos estilos musicais.