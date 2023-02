Folia Geral: AEROPORTO DA CIDADE DEVE RECEBER MAIS DE 33 MIL PASSAGEIROS NO CARNAVAL

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, administrado pela CCR Aeroportos, deverá conectar milhares de pessoas neste Carnaval. A concessionária prevê uma intensa movimentação de passageiros entre os dias 16 e 22 de fevereiro, quando cerca de 33 mil pessoas devem circular pelo aeroporto. A estimativa é de que o aeroporto opere 246 voos entre pousos e decolagens. Os dias de maior movimento devem ser a quinta e a sexta-feira que antecedem o feriado, nesses dias a expectativa é de que 11 mil passageiros devem chegar à cidade pelo aeroporto.

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (IGU) é o principal aeroporto da região da Tríplice Fronteira, fazendo com que o movimento do aeroporto se intensifique ainda mais nesta época do ano. “Esse aeroporto é uma das melhores opções para circular entre três os diferentes países com ótimos e variados destinos turísticos, com maior rapidez e comodidade”, destaca Marcius Moreno, Gerente Executivo de Aeroportos da CCR Aeroportos.

A CCR Aeroportos recomenda aos passageiros a chegada com a devida antecedência ao aeroporto e atenção redobrada aos horários de embarque. “Este é um dos períodos de grande movimentação e desta forma, a experiência do viajante já iniciará de forma prazerosa. Temos certeza que vamos receber muitos visitantes para conhecer os diversos pontos turísticos de Foz do Iguaçu, principalmente, as exuberantes Cataratas do Iguaçu. Atuamos para que a experiência de nossos clientes seja única e possa proporcionar uma grande experiência”, ressalta Moreno.

Outra recomendação importante é que o passageiro deve recordar que a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para o uso da máscara de proteção na área aeroportuária continua vigente, sendo obrigatório o uso nos espaços aeroportuários como área de inspeção de segurança, sala de embarque, pátio, pista e também dentro das aeronaves. As máscaras devem ser utilizadas ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, queixo e boca, minimizando espaços que permitam a entrada ou saída do ar e de gotículas respiratórias.

Sobre a CCR Aeroportos:

A CCR Aeroportos, Negócios do Grupo CCR, opera 20 aeroportos no mundo, firmando sua presença em quatro países e nove estados brasileiros. Com a recente expansão a empresa se consolidou como a maior operadora em número de aeroportos no Brasil. Ao todo administra 17 aeroportos brasileiros: São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Palmas, no Tocantins; Teresina, no Piauí; Petrolina, em Pernambuco; Goiânia, em Goiás; o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, por meio da BH Airport, e o Aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais; Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. No exterior, a empresa opera os aeroportos de Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 42 milhões de passageiros/ano. Portal CCR Aeroportos.