Histórico: PELA PRIMEIRA VEZ, BRASIL NÃO REGISTRA NENHUMA MORTE POR COVID NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Pela primeira vez desde o início da pandemia, em 2020, o Brasil não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Secretário de Saúde (Conass) divulgados na noite de domingo (12).

A média móvel dos últimos dias, segundo o Conass, ficou em 45 óbitos e 9.126 casos. Nas últimas 24 horas foram registrados 298 novos casos confirmados de Covid-19.

Vale ressaltar que os óbitos diários são computados por meio dos dados divulgados pelas Secretarias Estaduais de Saúde. O Conass informa que muitos estados não estão disponibilizando dados em finais de semana, ou feriados, porém nunca se tinha registrado 0 óbitos como total até hoje.

Desde o início da pandemia até esta segunda-feira (13), o Brasil acumula 36.932.830 casos confirmados e 697.674 mortes. Segundo dados do Ministério da Saúde, 503.208.945 doses de vacina contra a doença foram aplicadas em todo o país, totalizando aproximadamente 42 milhões de pessoas vacinadas com a segunda dose de reforço.