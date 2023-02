Importância: NOVO ESTUDO EXAMINA INDÚSTRIA DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES DA AMÉRICA LATINA

Essas são algumas das conclusões de um estudo da Telecom Advisory Services patrocinado pela SBA Communications, compartilhado em primeira mão com a BNamericas.

“Em comparação com outras regiões, a América Latina é um mercado de torres bastante desenvolvido, atrás apenas do sul da Ásia. Uma análise da estrutura do setor de torres por país da América Latina indica que, em média, metade da base instalada é administrada por empresas independentes”, afirma o relatório.

Empresas independentes são aquelas que não são propriedade ou co-propriedade de uma empresa de telecomunicações. É o caso de American Tower, SBA, Phoenix Tower, Highline e Tower One, entre outras.

Com base nas diferentes métricas avaliadas, o estudo conclui que, quanto mais torreiras independentes um país tiver, maior será o crescimento de sua conectividade ao longo do tempo.

“Em resumo, conforme corroborado economicamente neste estudo, o desenvolvimento de uma indústria vibrante e sustentável de torres independentes é fundamental para o desenvolvimento futuro das telecomunicações sem fio na América Latina”, afirma.

O Chile talvez seja o país mais avançado quando se trata de regras e políticas leves para promover o desenvolvimento da indústria, de acordo com o estudo.

Somente o Chile conta com padrões nacionais harmonizados com a legislação local, aponta o relatório.

“Ou seja, por um lado, existem leis gerais que estabelecem os mecanismos técnicos de implantação (distância, altura, compartilhamento, colocation); e, por outro, as portarias que regulam exclusivamente a construção civil no domínio da edificação (alvará de construção, loteamento, enquadramento paisagístico).”

No geral, 73% dos países avaliados têm regras específicas (leis, regulamentos ou normas técnicas) sobre a implantação de infraestrutura passiva.

No entanto, apenas Brasil, Colômbia e Chile têm planos claros focados no desenvolvimento de infraestrutura passiva para novas tecnologias como 5G, segundo o estudo. “Além disso, Peru e Panamá já definiram regulamentos para a implantação de microcélulas (centrais de baixa potência) ou anexos urbanos.”

O estudo recomenda que os reguladores acelerem a emissão de licenças dos municípios locais para implementações de small cells, especialmente para serviços 5G. Estima-se que até 2030 serão necessários entre duas e três vezes o número atual de sites (antenas).

“Considerando o maior potencial de sites de torre para suportar computação de borda, os nós de distribuição de rede para redes de fibra e sem fio e a geração futura de energia alternativa, é imperativo que os governos atualizem políticas e regulamentos para gerar o tipo certo de incentivo para o desenvolvimento do setor.”

O estudo elenca sete iniciativas que podem contribuir para o desenvolvimento e a sustentabilidade de um setor de torres independentes: não encará-lo como uma concessão de serviço; a necessidade de aprovações rápidas de licenças; regulamentos para evitar a implantação excessiva; estabelecimento de limites para taxas, impostos e direitos de construção; políticas para promover o compartilhamento de infraestrutura para implantação do 5G; ausência de regulamentação de preços dos contratos das empresas de torres com os prestadores de serviços; e garantias de longo prazo em regulamentos e autorizações.

CRESCIMENTO

Durante 2022, a implantação de torres sem fio foi de cerca de 192.000 nos 12 maiores países da América Latina, de acordo com o relatório. Isso se compara a 188.291 novas torres implantadas em 2021.

Os números compilados pela Telecom Advisory Services, que incluem dados da TowerXchange, referem-se a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá e Peru.

O estudo indica que a região teve uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,50% entre 2016 e 2022.

Os dois mercados que lideraram o crescimento de novas torres no período foram El Salvador (CAGR de 14,5%) e Guatemala (10,2%). O Brasil, maior mercado em faturamento e número de torres, expandiu sua presença em 2,66% no período. Somente em 2022, o país viu 68.325 novas torres implantadas, estima o estudo.

Enquanto isso, em termos de densidade, o Panamá tinha 775 torres por milhão de assinantes sem fio em 2022 e a Costa Rica tinha 520, enquanto no outro extremo do espectro, o Brasil tinha 268 e o Chile 327, disse o relatório.

Embora a América Latina em geral tenha uma baixa proporção de antenas por usuário, quando comparada a outros mercados, “isso pode indicar uma potencial implantação excessiva [de torres] em alguns países”, destacaram os autores do estudo.

De acordo com o relatório, os reguladores da América Latina devem permitir e promover o compartilhamento de infraestrutura e serviços como um elemento para fomentar investimentos em capital e serviços inovadores.

“O excesso de implantação observado em alguns países da região e em muitas áreas urbanas em toda a América Latina é um desperdício de recursos e tem um impacto negativo no meio ambiente.”

Quanto às empresas de torres, os autores disseram: “Além do suporte contínuo à implantação de infraestrutura sem fio, o futuro negócio das empresas de torres envolve a migração de um ‘especialista’ em infraestrutura passiva pura para um fornecedor de valor agregado integrado verticalmente, desde que instituições e regulamentações permitam e incentivem que ele passe por uma transformação profunda.”

Segundo o estudo, as torreiras devem aprofundar a otimização dos serviços, compartilhando-os com os diferentes locatários, em particular as telcos que compartilham a mesma infraestrutura.

“Caso isso seja permitido e estimulado pela regulamentação, a economia de custos poderia ser direcionada para a melhoria e modernização da infraestrutura, tornando-a mais ecológica ou investindo na transformação digital dentro e fora das empresas.”

O relatório também disse que há ganhos para as empresas por serem “mais inteligentes”, ou seja, digitalizar seu núcleo, implementar sistemas de dados inteligentes em tempo real na infraestrutura instalada e “afastar-se do fornecimento apenas de infraestrutura passiva”.

Com isso, seria possível, entre outras coisas, coletar a avaliação em tempo real da infraestrutura (grau de corrosão, consumo de energia, proporção de locatários, finanças por local), conclui o estudo.