Infraestutura: ESTRADA DA GRACIOSA É INTERDITADA APÓS NOVO DESLIZAMENTO

A Estrada da Graciosa voltou a ser totalmente interditada nesta terça-feira (14), após um novo deslizamento de terra. A informação foi confirmada no início da manhã pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). A previsão é que a via seja liberada “o mais breve possível”, conforme o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).

O deslizamento ocorreu no km 12 da ligação histórica entre Curitiba e o Litoral do estado, após um forte temporal atingir a região da Serra do Mar, nesta segunda-feira (13).

Não há relatos de usuários feridos ou danos a veículos, conforme o DER.

As equipes que trabalham no local já retirou a maior parte dos sedimentos sobre a pista, e uma análise mais completa será realizada ainda hoje.

Deslizamentos de terra na Estrada da Graciosa

A Estrada da Graciosa passa por obras emergenciais após deslizamentos de terra anteriores, registrados desde o fim de novembro de 2022. O último deles ocorreu no início de janeiro e ocorreu no km 11 da via.

Na semana passada, o trânsito na PR-410, como também é conhecida a Graciosa, passou a fluir no sistema pare-e-siga em período integral.

Por conta das chuvas de verão que caem sobre a região da Serra do Mar, o DER recomenda que usuários evitem utilizar a rodovia, exceto em casos de extrema necessidade, seguindo pelo trecho com cautela, em velocidade reduzida e respeitando a sinalização de emergência nos locais em obra.