La Mas grande: UCP DEVE FIRMAR CONVÊNIO COM HOSPITAL DE SC E GARANTE MAIS DE 800 VAGAS DE INTERNATO NO PARAGUAI

A Universidade Central do Paraguai (UCP) renovou recentemente um convênio com a Direção Nacional de Estratégias em Recursos Humanos e Saúde (DENRHS) do Ministério de Saúde Pública e Bem Estar Social que garante um total de 816 vagas para internato dos alunos do curso de Medicina da instituição.

As vagas são oferecidas em 15 hospitais do Paraguai, onde os futuros médicos são acompanhados por centenas de profissionais da área de saúde, capacitados e preparados para monitorara-los nesta etapa importante da vida acadêmica.



As vagas são ofertadas aos alunos de Pedro Juan Caballero e Ciudad Del Este em cidades fronteiriças e em breve um acordo de cooperação será assinado com um hospital de Santa Catarina, permitindo que o internato seja realizado também no Brasil.



Em comunicado, a UCP afirma que vem fazendo o que é necessário para melhorar ainda mais a qualidade de ensino na instituição, cumprindo assim a missão de formar uma geração de médicos com competência e comprometidos com o bem estar social e a saúde da população.