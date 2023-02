Tragédia: O DRAMA DOS ÓRFÃOS DEIXADOS PELO TERREMOTO NA TURQUIA E NA SÍRIA

Um bebê começou sua vida cercada de caos e devastação esta semana.

Supostamente chamada de Aya – que significa “milagre” em árabe – ela nasceu sob os escombros do terremoto mortal de segunda-feira (6), ainda presa ao corpo sem vida de sua mãe pelo cordão umbilical quando equipes de resgate a encontraram.

Sua história certamente parece milagrosa, pois ela sobreviveu por mais de 10 horas sob os destroços do prédio de cinco andares de sua família no norte da Síria, depois que foi destruído durante o terremoto de magnitude 7,8 antes do amanhecer.

“Ouvimos uma voz enquanto estávamos cavando”, disse o primo do bebê, Khalil al-Suwadi, à Agence France-Presse (AFP) na terça-feira.

“Tiramos a poeira e encontramos o bebê com o cordão umbilical (intacto), então cortamos e minha prima a levou para o hospital”.

Tragicamente, a mãe do bebê não sobreviveu e acredita-se que tenha morrido horas após o parto. Acredita-se que a recém-nascida seja a única sobrevivente de sua família imediata, disse seu primo à agência de notícias.

A órfã Aya – que teria sido identificada pelos médicos – agora está recebendo tratamento em um hospital infantil na cidade vizinha de Afrin, onde o pediatra Hani Maarouf disse à AFP que ela está estável, mas chegou com hematomas, lacerações e hipotermia.

Aya, a chamada ‘bebê milagrosa’, foi resgatada debaixo de uma casa destruída, com o cordão umbilical ainda amarrado à mãe morta, após um terremoto mortal que destruiu a fronteira turco-síria / Anas Alkharboutli/picture alliance

Imagens de seu incrível resgate rapidamente se tornaram virais online e chamaram a atenção internacional. Pessoas de todo o mundo perguntaram como poderiam adotá-la.

No entanto, foi confirmado que o tio-avô de Aya, Salah al-Badran, a acolherá assim que ela receber alta do hospital, apesar de sua própria casa ter sido destruída no terremoto, informou o Guardian.

De acordo com o especialista em comunicação de emergência da UNICEF, Joe English, a adoção nunca deve ocorrer imediatamente após uma emergência.

“Até que o paradeiro dos pais de uma criança ou de outros familiares próximos possa ser verificado, cada criança separada é considerada como tendo parentes próximos vivos”, disse ele à CNN.

“Todos os esforços devem ser feitos para reunir as crianças com suas famílias quando adequado, se tal reunificação for do seu interesse”.

Da mesma forma, Tariq Haidar, de 3 anos, foi retirado com vida dos destroços de sua casa em Jandaris, norte da Síria, 42 horas após o terremoto, informou a agência de notícias Reuters.

Ele foi levado para o hospital onde os médicos foram forçados a amputar sua perna esquerda.

Sua família não sobreviveu. Malek Qasida, uma enfermeira que cuidava dele, disse à Reuters: “Eles retiraram seu pai e dois de seus irmãos antes dele, mortos”.

O corpo de sua mãe e um terceiro irmão foram posteriormente recuperados dos destroços, disseram moradores, segundo a Reuters.

Muitas crianças perderam os pais

Aya e Tariq são apenas duas do número desconhecido de crianças na Turquia e na Síria que ficaram órfãs após o terremoto mortal de segunda-feira.

O terremoto inicial ocorreu logo após as 4h, horário local, enquanto muitas pessoas dormiam.

“Embora ainda não tenhamos números verificados, dado o catastrófico e crescente número de mortos, é claro que muitas, muitas crianças terão perdido pais ou cuidadores nesses terremotos devastadores”, disse English, do UNICEF.

“Identificar com urgência as crianças desacompanhadas e aquelas que possam ter sido separadas dos pais e cuidadores é absolutamente fundamental para que possam receber os cuidados e apoio adequados a curto prazo, e para que possamos iniciar o trabalho de localização e reencontro com a família”.

“Após esses tipos de desastres, as crianças deslocadas, especialmente aquelas desacompanhadas ou separadas da família, ficam vulneráveis ​​à violência, exploração e abuso, incluindo o risco de tráfico ou violência de gênero”.

Ele acrescentou: “Além de nossa resposta imediata para salvar vidas, fornecendo água potável, roupas quentes de inverno, suprimentos médicos e nutricionais, o UNICEF também está trabalhando com nossos parceiros para fornecer às crianças afetadas apoio psicossocial e de saúde mental, para ajudá-los a processar suas experiências. e começar a abordar o trauma que muitas crianças podem ter experimentado”.

“Este não é um trabalho de curto prazo e exigirá apoio dedicado e de longo prazo, pois ajudamos crianças e famílias a reconstruir suas vidas destruídas”.

Enquanto isso, o Comitê de Emergência de Desastres (DEC) – composto por 15 instituições de caridade de ajuda humanitária do Reino Unido – disse que suas organizações membros estariam monitorando de perto e apoiando crianças desacompanhadas e separadas.

“Eles fazem isso estabelecendo espaços adequados para crianças, fornecendo atividades psicossociais e de resiliência adequadas à idade, gerenciamento especializado de casos e cuidados alternativos para crianças desacompanhadas e separadas”, disse Madara Hettiarachchi, diretora de programas e responsabilidade do DEC, à CNN.

Corrida contra o tempo

Informações sobre o número exato de crianças deixadas sem os pais ainda não são claras.

De acordo com o Ministério da Família e Serviços Sociais da Turquia na sexta-feira, as famílias de 263 crianças que foram retiradas dos escombros na Turquia não puderam ser contatadas.

Entre essas crianças, 162 continuam a receber cuidados no hospital, enquanto 101 crianças foram transferidas para as unidades relevantes do ministério e acolhidas em instituições após o tratamento.

O número de mortos na Turquia e na Síria é de mais de 34 mil, segundo as autoridades.

Na Turquia, o número de pessoas mortas aumentou para 24.617, disse o vice-presidente turco Fuat Oktay em entrevista coletiva no sábado. Na Síria, o número total de mortes era de 3.575 até sábado.

Equipes de resgate estão correndo contra o tempo para retirar sobreviventes dos escombros de prédios desabados em condições de inverno congelante.

Os esforços também foram prejudicados por estradas bloqueadas, infraestrutura danificada e vários tremores secundários violentos. Houve alguns contos incríveis de sobrevivência.

Um menino de 16 anos foi retirado com vida dos escombros de um prédio destruído na cidade turca de Kahramanmaras, 119 horas após o devastador terremoto atingir o país.

Uma menina de 10 anos foi resgatada com vida dos destroços na província de Hatay, no sul da Turquia, após 147 horas.

No entanto, Cristian Popovici, afiliado da Antena 3 da CNN Romênia, alertou na sexta-feira que, com o passar das horas, cenas incríveis como essas se tornarão menos frequentes.

“As chances disso acontecer são de menos de 1%, principalmente por causa das temperaturas abaixo de zero registradas aqui à noite.

“É realmente um milagre, infelizmente vemos cada vez menos agora, mas está acontecendo e é para isso que todas essas pessoas aqui estão trabalhando, para continuar salvando vidas”.

Os resgates milagrosos vistos na semana passada foram cenas de uma alegria incrível misturada com tristeza, pois algumas crianças são retiradas vivas dos escombros de suas casas apenas para descobrir que o resto de sua família imediata não sobreviveu.

Agências de ajuda humanitária alertam que é muito cedo para dizer exatamente quantas crianças ficaram órfãs na tragédia.