Apoio: ATLETAS DE ESCOLA DE FUTEBOL DO CHIRIGUELO PASSAM POR AVALIAÇÃO NO AMBULATÓRIO CENTRAL DA UCP

Alunos de uma escola de futebol do Distrito de Chiriguelo em Cerro Corá no Departamento de Amambay, passaram recentemente por uma avaliação de saúde no Ambulatório Central da Universidade Central do Paraguai (UCP) em Pedro Juan Caballero. A medida é necessária para garantir uma prática esportiva saudável e diminuir os riscos de problemas de saúde durante os treinos e competições.

Durante a avaliação médica foram observados alguns parâmetros que atestam se a criança está apta ou não para praticar esporte sem riscos ou perigo de agravar alguma doença já diagnosticada.

A UCP bancou os atendimentos e o transporte dos membros da escolinha e alguns pais que estavam com os atletas. Tudo foi feito de forma gratuita.

De acordo com a médica Juliane de Oliveira, o parecer de um profissional é muito importante, já que na prática do futebol há muita exigência física e vários aspectos precisam ser levados em consideração e exames preliminares podem evitar por exemplo, uma morte súbita causada por esforço ou uma lesão grave decorrente de alguma anomalia.

“Fazemos este tipo de atendimento para tentar evitar problemas que possam trazer algum tipo de consequências desastrosas para estas crianças, durante a prática esportiva. É um trabalho preventivo e necessário”, disse a médica coordenadora das clínicas da UCP em Pedro Juan Caballero.



Ao todo cerca de 50 crianças e adolescentes passaram pelos exames e familiares que estavam acompanhados os jogadores também foram atendidos. Muitos não recebiam atendimento médico havia anos e aproveitaram para serem avaliados e alguns terão que fazer exames complementares, já que foram diagnosticados com algum tipo de problema de saúde.

O Professor Oscar Recalde, responsável pela escolinha de futebol Cerro Cora, agradeceu aos dirigentes da UCP, ao mesmo tempo que destacou a importância da assistência médica aos atletas e seus familiares. “O esporte deve ser praticado com responsabilidade, pois se as condições de saúde do atleta forem negligenciadas, pode ser prejudicial. Esta parceria com a UCP é muito importante e é a primeira vez que podemos contar com um serviço gratuito e completo para que possamos ter a certeza de que os nossos atletas podem jogar sem riscos ou com riscos mínimos de ter algum problema de saúde grave”, disse Recalde.



Em breve outras escolinhas que fazem parte da Federação Escolar de Futebol de Amambay devem passar por avaliação nos ambulatórios e clínicas da UCP em Pedro Juan Caballero.