Descoberta: TELESCÓPIO JAMES WEBB ENCONTRA GALÁXIA SEMELHANTE A VIA LÁCTEA

O Telescópio James Webb continua aumentando sua trilha de descobertas. A mais recente é uma galáxia parecida com a Via Láctea, onde se encontra o nosso Sistema Solar. Apelidada de The Sparkler, está inserida em um sistema de aglomerados globulares e galáxias satélites, e parece estar engolindo-as à medida que cresce. A pesquisa foi publicada no fim de dezembro na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

O que torna a descoberta importante é a natureza da Sparkler, que foi encontrada na constelação de Volans, no céu do sul. A galáxia e seu sistema de aglomerados globulares estão há cerca de 9 bilhões de anos-luz, ou em torno de 4 bilhões de anos após o Big Bang. Com isso, ela pode fornecer informações únicas sobre a história da formação da Via Láctea durante sua infância.

Liderada pelo professor Duncan Forbes, da Universidade Swinburne, na Austrália, e pelo professor Aaron Romanowsky, da Universidade Estadual de San Jose, nos EUA, a pesquisa mostra a distribuição de idade e metalicidade de uma dúzia de aglomerados compactos de estrelas ao redor do Sparkler para determinar se eles se assemelham a versões mais jovens dos aglomerados agora ao redor da Via Láctea. Vários têm idades de formação antigas e são ricos em metais semelhantes aos vistos no bojo da Via Láctea e, portanto, provavelmente são aglomerados globulares.

Embora o Sparkler tenha atualmente apenas 3% da massa da Via Láctea, espera-se que cresça ao longo do tempo cósmico para igualar a massa da Via Láctea no universo. “Parece que estamos testemunhando, em primeira mão, a montagem desta galáxia à medida que aumenta sua massa – na forma de uma galáxia anã e vários aglomerados globulares”, diz Forbes.