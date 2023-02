Efetividade: AÇÕES DA PM JÁ CAUSARAM PREJUÍZO DE R$ 7,6 MILHÕES AO CRIME ORGANIZADO

Desde o início do reforço policial, em dezembro de 2022, foram realizadas ações e operações de combate aos crimes, principalmente, o tráfico de drogas, resultando na apreensão de mais de 140 quilos de substância análoga à cocaína, 34 quilos de substância análoga à maconha e 3 quilos de substância análoga ao crack. Também foram apreendidos 13 veículos utilizados pelos suspeitos no tráfico de drogas, resultando em mais de R$ 7,6 milhões de prejuízo ao crime organizado. Os dados são referentes ao período de 16 de dezembro de 2022 a 13 de fevereiro de 2023.

Além disso, as ações preventivas e ostensivas, resultaram na prisão de 148 pessoas com mandado de prisão em aberto, ou seja, eram considerados foragidos da justiça. As equipes policiais também efetuaram a apreensão de 24 armas de fogo e 29 veículos com alerta de furto ou roubo foram recuperados.

“Temos o policiamento reforçado com efetivos durante o Verão Maior Paraná, mas também temos as unidades especializadas que descem para o litoral paranaense aos finais de semana, no período com maior circulação de veranistas e moradores. Desta forma, conseguimos promover mais segurança para todos e inibimos os crimes cometidos no litoral paranaense”, lembra o porta-voz da PMPR, capitão Rafael Risoni.

Ao todo, a PMPR já atendeu 6.287 ocorrências nos sete municípios do litoral paranaense: Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba, Antonina e Morretes.

Do total de ocorrências, a principal segue sendo a de perturbação do trabalho ou sossego alheio, com 982 atendimentos realizados neste período.

As equipes policiais também realizaram a abordagem de 28.935 pessoas, fiscalizaram 9.536 veículos e 346 estabelecimentos.

“É importante também o auxílio da população que nos ajuda a agir de forma mais rápida em vários casos. Por isso, contamos sempre com as denúncias pelos canais da Polícia Militar para que possamos continuar promovendo uma temporada mais segura para todos”, finaliza o capitão Risoni.

PULSEIRINHAS – A Polícia Militar conta com os módulos móveis distribuídos por toda a orla das praias do litoral fazendo atendimentos e dando orientações para as famílias e distribuindo pulseirinhas de identificação para as crianças. Ao todo, as equipes policiais já distribuíram 19.660 pulseirinhas.

DENÚNCIAS – A Polícia Militar reforça os principais canais de denúncias que podem ser utilizados pela população como o telefone 190, o aplicativo 190PR e o disque-denúncia 181, que possibilita o registro da ocorrência de forma anônima.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reuniu uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, como atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O reforço de policiamento nesses locais continua até o fim do Carnaval.