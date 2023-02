Julgamento: POLICIAL QUE ABRIU FOGO EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS VAI A JÚRI POPULAR

O policial federal Ronaldo Massuia Silva, que abriu fogo em um posto de combustíveis em Curitiba, em maio do ano passado, vai ser levado a júri popular. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após o tiroteio. O crime teve ampla repercussão e chocou o Paraná.

A decisão da Justiça é da juíza Mychelle Pacheco Cintra Stadler, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital, e foi divulgada nesta segunda-feira (13). Ainda não há data para a realização do júri popular.

O fotógrafo André Muniz Fritoli, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após os disparos. O policial federal responde por homicídio qualificado e mais sete tentativas de homicídio.

No despacho, a juíza manteve as qualificadoras estabelecidas na denúncia: motivo fútil, perigo comum e impossibilidade de defesa das vítimas.

A magistrada também manteve a custódia do policial federal, que terá que aguardar o julgamento preso. Ronaldo Massuia Silva foi detido em flagrante, na noite do crime. O policial federal tinha sinais de embriaguez.

No despacho, a juíza observa ainda que, antes dos disparos, houve uma briga. O desentendimento teria começado depois que um funcionário pediu para que o policial federal tirasse o carro de um local inadequado. Além disso, o réu insultou o segurança do posto, quando pedia um isqueiro. Clientes ainda solicitaram que o policial deixasse a loja de conveniência do posto, o que acentuou a confusão e terminou com os disparos.