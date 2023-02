Urbanização do Bubas: PREFEITURA DE FOZ FARÁ OBRAS DE ABERTURA DO ARRUAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO NA OCUPAÇÃO

O prefeito Chico Brasileiro avaliou nesta terça-feira (14) o projeto final de urbanização do Bubas, formulado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos. Inicialmente, o Município ficará responsável pelas obras de abertura do arruamento e instalação do meio-fio.

Conforme frisou o prefeito Chico Brasileiro, as equipes de Planejamento e Obras irão se reunir para definir o início dos trabalhos, tão aguardados por mais de 1,8 mil famílias que residem no local.

“As obras previstas para o Bubas serão históricas. O arruamento dará uma nova imagem ao local, já promovendo melhorias na qualidade de vida e preparando-os para as obras que virão em sequência. Estamos ansiosos para celebrar essa conquista com os moradores”, disse Chico Brasileiro.

Projeto de urbanização

Para a criação de um projeto que atendesse a todas as exigências definidas em reuniões com moradores e trouxesse melhorias para a região, servidores da Diretoria de Mobilidade Urbana e Drenagem fizeram o levantamento topográfico de todas as ruas.

A partir do estudo inicial, foi possível definir o modelo de drenagem para o escoamento das águas da chuva, tamanho das ruas, para não prejudicar os terrenos já construídos, e pavimentação de todas as ruas – totalizando 8,5km de asfalto.

“Foi um trabalho complexo e que exigiu uma avaliação detalhada de cada rua. Visitamos e verificamos como o projeto poderia ser aplicado, pois vamos executar um projeto que terá efeitos ao longo das próximas décadas”, disse Leandro Costa, secretário de Planejamento e Projetos Estratégicos.

A Sanepar e Copel também serão parceiras para as obras de saneamento e energia elétrica. Estão previstas as implantações de 9,2 quilômetros de redes de água e outros 13 quilômetros de redes de esgoto. Para a iluminação, são aproximadamente 9.100 metros de redes de distribuição de energia.