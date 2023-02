Destaque: DESTINO IGUAÇU É ESCOLHIDO COMO ATRAÇÃO NACIONAL EM FEIRA DE TURISMO DE ISRAEL

Foz do Iguaçu foi escolhida pela Embratur para ser uma das cidades brasileiras em exposição na 29ª International Mediterranean Tourism Market, a principal feira do setor turístico de Israel. O convite também partiu da Embaixada do Brasil na capital, Tel Aviv, por ser um dos principais destinos brasileiros procurados pelos israelenses.

A participação iguaçuense, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, começou na última terça-feira e termina nesta quarta-feira (15), com a apresentação dos atrativos do Destino Iguaçu. O município divide o estande com a cidade do Rio de Janeiro.

“Estamos expondo para o mercado toda a estrutura turística da cidade, equipamentos e serviços, capacidade hoteleira, atrativos turísticos, gastronomia, espaços e serviços para a realização de eventos, apresentando uma Foz do Iguaçu inovadora e atrativa para quem vive, visita e investe”, comenta Célia Andrade, representante da Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu no evento.

Além do posto de trabalho no estande do Brasil, os destinos ainda terão a oportunidade de interagir e transmitir informações para os profissionais do trade turístico em um almoço temático do Brasil, por meio de capacitação e exibição de imagens e vídeos. Na ocasião, os convidados experimentarão uma mostra gastronômica e cultural brasileira.

Turismo internacional

O mercado israelense sempre teve presença significativa na visitação de Foz do Iguaçu. Considerando os números do ICMBio, em 2019, último ano antes da pandemia de Coronavírus, o país foi o 19º maior emissor internacional dentre os 166 países que visitaram as Cataratas do Iguaçu naquele ano

Foram 10.312 visitantes do país asiático, números próximos a mercados latinos, como o México (11. 052), Chile (13.350) e Bolívia (7.302).

Em 2022, um ano com baixo volume de turistas internacionais entre países distantes, principalmente por conta das limitadas conectividades aéreas, Israel subiu para a 9º posição, também acima de países que tradicionalmente visitam as Cataratas, como Peru, México, Bolívia, Inglaterra e Holanda.

International Mediterranean Tourism Market

A IMTM – International Mediterranean Tourisim Mart – é um evento global que, como outras grandes feiras de turismo, foi pensado para maximizar a conectividade e a visibilidade dos profissionais de todos os níveis de negócios e serviços em turismo e viagens. No ano de 2022, contou com 1.760 expositores de 52 países e 25.800 visitantes.

Apesar de não fazer parte do Calendário oficial da Embratur, por não se tratar de evento em um mercado prioritário, a mesma optou por participar do evento pois espera com esta ação fomentar a promoção do Brasil via Posto Diplomático.