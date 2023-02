GILMAR MENDES SUSPENDE PROCESSOS SOBRE DECRETO ANTI-ARMAS

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes suspendeu na 4ª feira (15.fev.2023) o julgamento de todos os processos que questionem a “constitucionalidade, legalidade ou eficácia” do decreto sobre armas assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 1º de fevereiro, o presidente barrou a concessão de novos registros de CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores) e restringiu a compra de munições. Em sua decisão, Gilmar disse não vislumbrar, “sob um ponto de vista de competência formal”, inconstitucionalidade “no exercício do poder regulamentar que culminou” na assinatura do decreto. Eis a íntegra da decisão (203 kB).

Foi o próprio governo quem acionou o STF. O decreto do governo Lula já é alvo de diversas ações tanto no Supremo quanto no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Gilmar declarou que, antes do decreto –ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL)–, “observou-se clara atuação inconstitucional no sentido da facilitação do acesso a armas e munições no país, beneficiando especialmente a categoria dos CACs (com interpretação cada vez mais leniente de quem nela se enquadraria), a despeito de outros bens jurídicos constitucionais relevantes, como o dever de proteção à vida”.

Nesse contexto, falou o ministro do Supremo, o decreto estabelece “uma espécie de freio de arrumação nessa tendência de vertiginosa flexibilização das normas de acesso a armas de fogo e munições no Brasil enquanto se discute nova regulamentação da matéria”.

Segundo Gilmar, “longe denotar qualquer espécie de inconstitucionalidade”, o decreto vai “ao encontro do entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao tema”.