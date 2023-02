Incentivo: PREFEITURA DE FOZ RETOMA O PROJETO “DOMINGO NA RUA”, NA AVENIDA PARANÁ

Atendendo a pedidos da comunidade, a Prefeitura de Foz do Iguaçu retoma, no dia 05 de março, o projeto “Domingo na Rua”, com a liberação das duas pistas da avenida Paraná para a convivência e o lazer dos moradores, com a oferta de atividades esportivas e culturais, no período das 8h às 12h.

A programação seguirá sempre no primeiro domingo de cada mês, com a liberação das pistas no trecho entre a República Argentina até a Venezuela. As ação é promovida pelo Governo Municipal através das secretarias de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade e de Esportes e Lazer; Fundação Cultural; Foztrans e Guarda Municipal.

O projeto começou em 2019, foi paralisado durante a pandemia e agora volta com a melhor expectativa. “Esse projeto foi um sucesso e era algo que a comunidade cobrava muito pelo retorno. Estamos organizando um cronograma de atividades em parceria com as secretarias para atender toda a população”, garantiu Kelyn Trento, secretária de Direitos Humanos.

A Secretaria de Esportes terá equipes de recreação no espaço, com diversas atividades, como ioga, alongamentos, artes marciais e outras. A Fundação Cultural também organiza apresentações artísticas. Os moradores terão espaço para andar de bicicleta, patins, patinete, skate, correr ou caminhar pela Avenida Paraná. A criançada também terá espaço garantido, com brinquedos e atividades esportivas na quadra da pista de caminhada.

Neste primeiro semestre, o Domingo na Rua acontecerá nos dias: 05 de março; 02 de abril; 07 de maio e 04 de junho, das 8h às 12h.