Discurso: LULA FALA EM REVER AUTONOMIA DO BC SE ECONOMIA NÃO MELHORAR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou nesta 5ª feira (16.fev.2023) que pode articular uma mudança na autonomia do BC (Banco Central) caso a economia não apresente melhoras no futuro. Crítico à gestão do atual chefe da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, Lula disse que não o interessa brigar, mas não mostrou disposição em abrir diálogo com o presidente da autarquia.

“Vamos ver qual a utilidade que a independência do Banco Central teve para esse país, se trouxe coisa extraordinariamente positiva, não tem problema nenhum ele ser autônomo. […] Nunca foi para mim uma coisa de princípio. O que eu quero saber é o resultado. Um Banco Central autônomo vai ser melhor? Vai melhorar a economia? Ótimo. Mas se não melhorar, vamos ter que mudar”, disse o presidente em entrevista à CNN Brasil, veiculada nesta 5ª feira.

Lula tem defendido que a autoridade monetária reduza a taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 13,75%.

Durante sua fala, o presidente corrigiu a menção ao dizer que o BC é autônomo e não independente. “Tem compromisso com a sociedade, com o Congresso e com o presidente da República”, disse.

O petista também disse não ter interesse em brigar com Campos Neto, embora tenha feito diversas críticas públicas a ele nas últimas semanas. Lula frisou que o presidente da autoridade monetária foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com aval do ex-ministro da Economia Paulo Guedes.

“Não cabe ao presidente da República ficar brigando com o presidente do Banco Central. Eu até teria direito porque ele não é presidente do Banco Central indicado por mim. […] A cabeça politica dele é uma cabeça muito diferente da minha cabeça e daqueles que votaram em mim. Mas ele está lá, tem uma lei e um mandato”, disse Lula.

O presidente declarou ainda querer levar Campos Neto com ele em viagens aos “lugares mais miseráveis desse país” para mostrar que é preciso governar para as “pessoas que mais necessitam”.

Questionado, porém, se pretende encontrar-se com ele, Lula não indicou interesse. “Se for necessário o presidente conversar com o presidente do Banco Central, sobre alguma coisa de interesse do Brasil, eu também não terei nenhum problema de conversar com quem quer que seja. Mas se eu não posso conversar com ele sobre a taxa de juros, influir para reduzir a taxa de juros, sobre emprego, sobre o que eu vou conversar?”, disse.

Lula afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é quem deve conversar diariamente com Campos Neto e cobrou que o Banco Central cumpra a meta de inflação. Para 2023, o percentual fixado é de 3,25%, com intervalo de 1,5 ponto percentual.