Linha de Frente: FOZ DO IGUAÇU COMANDARÁ COMISSÃO DE TURISMO NA ALEP

“É um prazer enorme estar assumindo essa presidência, representando Foz do Iguaçu e todo o turismo do Paraná. Quero estar trabalhando com muito afinco, atuando junto a todas as instituições governamentais e não-governamentais. Acredito que Foz do Iguaçu tem grande relevância e um grande protagonismo no turismo, não só a nível paranaense, mas a nível de Brasil. Estarei atuando para defender minha cidade, minha região, mas claro que não esquecendo do Paraná, que tem muitos pontos turísticos. Atuaremos junto ao Governo do Estado para atendermos as demandas e fomentar o turismo que necessita desse fomento, por ser uma grande mola propulsora, que geralmente é esquecida pelos governos”.

MATHEUS VERMELHO