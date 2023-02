Aviso: ONG ALERTA PARA AUMENTO DE VIOLÊNCIA CONTRA POPULAÇÃO LGBTQIAP+ NA EUROPA E ÁSIA

Um levantamento da ONG ILGA-Europa apontou um aumento da violência contra a população LGBTQIAP+ na Europa e Ásia Central.

A entidade engloba mais de 600 organizações presentes em 54 países.

À CNN Rádio, no CNN No Plural, o especialista em diversidade, equidade e inclusão William Ramos destacou que cada região tem a sua própria nuance, mas que é possível entender as causas para a escalada.

“O estudo mostra que há ascensão de grupos conservadores, tanto políticos como de estados, que propagam discursos de ódio contra LGBTQIA+”, disse.

Segundo ele, isso faz com que pessoas comuns se sintam chanceladas a poder cometer crimes de ódio, que acabam acontecendo em lugares como França, Alemanha e Noruega.

“A intolerância existe em todo lugar, mas em países onde há maior informação respeito e até políticas públicas, há pacto social para que intolerantes se sintam desencorajados”, analisou.

No entanto, o especialista destaca que surgimento de políticos, como por exemplo o ex-presidente dos EUA Donald Trump, rompem essa barreira e, ao remover direitos dessa população, acabam encorajando a intolerância.

William ainda fez a ressalva de que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, embora não seja contemplado no levantamento da ONG, que focou na Europa e Ásia Central.