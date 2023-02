Ciência: NÚCLEO DE 650 QUILÔMETROS DE DIÂMETRO É ENCONTRADO NO CENTRO DA TERRA

A equipe encontrou uma nova camada interna do nosso planeta, com 650 quilômetros de diâmetro, composta por ferro de grande densidade.

Para realizar a descoberta, os cientistas analisaram as ondas sísmicas que chegaram até o interior do planeta, cujos dados mostram uma extensão de seu núcleo jamais vista antes.

