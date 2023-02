Economia: ÍNDIA DESTACA LAÇOS CRESCENTES COM A AMÉRICA LATINA E O CARIBE

O chefe da diplomacia indiana disse no encontro que nos últimos anos houve 37 visitas importantes da região, sete de presidentes, cinco de vice-presidentes, 15 de chanceleres e 10 de outros titulares.

Ele destacou que essa área tem muitos motivos para uma maior interação com a Índia e entre seus argumentos afirmou que o comércio atual é de mais de 50 bilhões de dólares por ano e comparou com quatro grandes contas comerciais, Estados Unidos, China, União Europeia e Asean, que estão entre 100 mil e 115 bilhões.

Ele comentou sobre a demanda da Índia por recursos naturais e produtos agrícolas, bem como as necessidades da América Latina e do Caribe por veículos de duas rodas, automóveis e produtos farmacêuticos, cujas importações da Índia estão crescendo.

As empresas de tecnologia da informação, disse ele, empregam mais de 100.000 pessoas na América Latina e o subcontinente, especialmente a Argentina, é uma das fontes mais importantes de óleo comestível para a Índia.

Jaishankar explicou que há uma convergência com muitos países latino-americanos sobre os grandes temas atuais e expressou que no fórum das economias mais fortes do G20 a Índia está na mesma sintonia com o México, Brasil e Argentina.

Nos grandes temas da atualidade na ONU, no G20 e nas reuniões sobre mudança climática, os países latino-americanos e caribenhos têm aspirações, interesses e uma história muito parecida com a da Índia e, portanto, há um vínculo natural e um legado de trabalho juntos.

Jaishankar mencionou as nações da América Latina e do Caribe que abrigam comunidades indígenas com uma ligação emocional muito forte, além de uma obrigação histórica e empatia cultural.

O pensamento da maior parte da área é muito semelhante ao da Índia em questões como mudança climática, ação climática e justiça climática, enfatizou.

Indicou que iniciativas indianas como a International Solar Alliance ou a Coalition for a Disaster-Resilient Infrastructure tiveram eco na América Latina e elogiou as 40 linhas de crédito e o compromisso de cerca de 900 milhões de dólares em projetos de desenvolvimento de grandes infraestruturas, comunidades e de energias renováveis.

Nova Delhi aguarda compromissos institucionalizados com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a Comunidade do Caribe e o Sistema de Integração Centro-Americana, afirmou.

Todos os países da região foram contemplados de alguma forma pela Cúpula da Voz do Sul Global, que trará suas ideias e interesses coletivos ao G20, acrescentou o chanceler indiano.