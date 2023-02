Entenda: COMO FUNCIONOU A RECICLAGEM NO CARNAVAL

A Prefeitura Municipal de Salvador, em parceria com a AMBEV e apoio da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), promoveram a instalação de oito centrais de reciclagem nos circuitos do Carnaval. A operação foi feita pelas cooperativas com o suporte da startup SOLOS. Ao final dos dias de folia, nesta Quarta-Feira de Cinzas, são esperadas mais de 100 toneladas de materiais coletados e mil catadores beneficiados.

As cooperativas selecionadas (mediante chamamento público) contaram com investimento financeiro realizado, exclusivamente, pela cervejaria e também com o repasse direto de recursos que possibilitaram melhoria na qualidade do trabalho e estimularam a coleta tanto das embalagens de alumínio, as famosas latinhas, e de plástico,, como garrafas de água, sacos de gelo e invólucro de cervejas, através da política de bonificação por meta batida.

Os oito espaços instalados pelo Município funcionaram durante 24 horas e foram contemplados com uma área de 75m², cobertura, área climatizada, área de tesouraria, copa, pesagem e armazenamento dos materiais coletados pelos cooperados. Cinco destas centrais foram posicionadas no circuito Dodô e outras três, ao longo do circuito Osmar/Batatinha.

Além de toda a estrutura montada para o cooperado, as centrais ainda contaram com o suporte financeiro da AMBEV para aquisição de EPI´s. Os cooperados que atuaram nas centrais tiveram à disposição, botas, meião, luvas, protetor auricular, bigbag, short e camisetas para identificação. Também houve distribuição de sacos de ráfia aos catadores, de modo a facilitar a coleta pelo circuito, e não foi cobrada taxa para a sua atuação.

Para isso, bastava que eles efetuasse um cadastramento gratuito, apresentando um documento de identificação com foto em uma das oito centrais para receber os EPI’s e efetivar a compra e venda dos materiais recicláveis durante o Carnaval.

“A Limpurb acompanhou a instalação das centrais e contribuiu com todo o suporte operacional das cooperativas. Nós disponibilizamos um caminhão por área para que seja feita a logística de retirada destes materiais do circuito e encaminhados para as sedes de cada cooperativa. Além disso, instalamos dois banheiros químicos por central, para uso exclusivo dos cooperados”, pontua Omar Gordilho, presidente da Limpurb.

“Por mais um ano, estamos ao lado de ambulantes e catadores de Salvador e de todo o Brasil no Carnaval, que são extremamente importantes no nosso ecossistema e essenciais na nossa jornada de logística reversa e impacto positivo. Afinal, parcerias como essa beneficiam toda a cadeia e incentivam a cultura da reciclagem e a conversão dos materiais em geração de renda, fomentando o crescimento compartilhado”, comenta Mariana Senna, diretora da Ambev.

Diferencial

Nos carnavais passados, os catadores se reuniam para coletar principalmente materiais de alumínio (latas de refrigerante e cerveja) devido o alto valor agregado do resíduo. Este ano, a operação conta também com uma bonificação para os catadores que coletarem resíduos plásticos – garrafas de água, invólucros das latas de cerveja e sacos de gelo, por exemplo – de modo a incentivar a coleta segmentada e seletiva.

“Queremos dar mais dignidade ao catador. Antes eles eram explorados pelas empresas sem as condições ideais de trabalho. Neste Carnaval, eles puderam contar com os EPI’s para a sua proteção, além de um preço justo para a venda da lata, uma bonificação para a reciclagem do plástico e o apoio dos Centros de Convivência, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), onde poderão fazer um lanche e tomar banho”, afirma Elias Júnior, presidente da Cooperbariri, uma das cooperativas selecionadas para atuar no circuito da folia.

“Nosso papel é orientar as cooperativas participantes as melhores práticas para elas gerirem as centrais e com isso aumentarmos o volume de materiais coletados e a renda geradas para os catadores. Com métodos de aferição, podemos garantir os dados, aprendizados e os melhores resultados”, comenta Saville Alves, cofundadora da SOLOS.

Localização

As oito Centrais de Apoio ao Catadores estiveram situadas nos seguintes pontos dos circuitos: Central Carlos Chiaccio (Rua Carlos Chiaccio – próximo ao módulo da PM); Central Caixa Econômica (Rua Marques de Leão – estacionamento da caixa econômica); Central Nau (Rua Marques de Leão – estacionamento em frente ao tapume); ISBA (Av. Oceânica); Central Perini (Rua Miguel Burnier – em frente ao ponto de ônibus); Central Ladeira da Montanha (topo da ladeira da montanha – ao lado da praça Castro Alves); Central Politeama (No início do viaduto – em frente ao Orixás Center); Central Forte de São Pedro (descida do viaduto do Canela).