Massacre: DUPLA MATA 7 PESSOAS EM BAR NO MATO GROSSO APÓS JOGO DE SINUCA

Uma dupla matou 7 pessoas em um bar em Sinop, no Mato Grosso, depois de perder jogos de sinuca na 3ª feira (21.fev.2023). Os autores do crime foram identificados como Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos.

Segundo informações da SSP-MT (Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso), Ezequias foi morto em troca de tiros com a PM-MT (Polícia Militar do Mato Grosso) na 4ª feira (22.fev). Já Edgar segue foragido. O veículo usado pelos criminosos e as armas foram encontradas um dia depois do crime em Vila Verde, região a 7 km de Sinop.

A motivação do crime, segundo as investigações, seria porque Edgar e Ezequias teriam perdido cerca de R$ 4.000 em apostas em jogos de sinuca no bar contra Getúlio Rodrigues, de 36 anos. As derrotas teriam irritado a dupla.

Getúlio foi uma das vítimas e costuma jogar fazendo apostas. Ele estava acompanhado de sua filha, Larissa Frasão de Almeida, de 12 anos, que também foi morta. Também foram mortos, segundo apurou o Poder360:

Josúe Ramos Tenório, 48 anos, empresário;

Maciel Bruno Andrade Costa, 35 anos, dono do bar;

Elizeu Santos da Silva, 47 anos;

Adriano Balbinote, 46 anos; e

Orisberto Pereira Sousa, 38 anos.

Segundo o delegado da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) Bráulio Junqueira, que investiga o caso, afirmou à rádio goiana Aruanã os fatos são os seguintes:

por volta das 10h de 3ª feira (21.fev), Getúlio foi até o bar com a família, onde estava Edgar e Ezequias;

Edgar já teria jogado outras vezes com a vítima;

pela parte da manhã, Getúlio venceu a maioria das partidas e lucrou R$ 4.000;

já pela tarde, Edgar retornou ao bar e apostou em mais algumas jogadas de sinuca, nas quais também perdeu;

estressado, Edgar foi até caminhonete e buscou uma espingarda e disparou contra Getúlio e outras 6 pessoas;

neste momento, Ezequias sacou uma pistola e também disparou em direção as vítimas;

logo depois de recolher dinheiro nas mesas de sinuca, os 2 fugiram;

Edgar Ricardo de Oliveira tem cadastro junto ao Exército de CAC (Colecionador, Atirador Esportivo e Caçados), informou a FMT (Federação de Tiro de Mato Grosso) por meio de nota publicada no Instagram. Segundo o comunicado, o assassino foi “desfiliado por falta de frequência” no clube de tiro.

Durante o governo Jair Bolsonaro (PL), número de licenças para armas de fogo subiu 473,6%, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Leia a nota da FTMT sobre o assassinato no bar de Sinop (MT):