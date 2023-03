Expansão: OCUPAÇÃO HOTELEIRA DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL SEGUIU TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO PARA O SETOR

O feriado de Carnaval em Foz do Iguaçu cumpriu às previsões positivas do setor hoteleiro. Durante os dias da celebração, entre 18 a 22 de fevereiro, a ocupação média ultrapassou os 80%. De acordo com os dados de visitação dos atrativos, mais de 33 mil pessoas visitaram a cidade.

Os dados foram levantados pela Divisão de Estatísticas e Estudos Turísticos, da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, e atingiram a média estipulada para o feriado. Os resultados são baseados nas taxas de ocupação que variam de acordo com o valor das diárias. Participaram 117 hotéis e pousadas.

A ocupação durante os dias foi maior do que as médias registradas durante o período das festas de fim de ano, entre dezembro (68%) e janeiro (78%). Segundo o prefeito em exercício, delegado Francisco Sampaio, o crescimento anima as previsões para as próximas datas comemorativas.

“Foi apenas o primeiro feriado prolongado deste ano. Teremos uma grande demanda nos próximos meses e uma cidade cada vez mais preparada. A qualidade da rede hoteleira de Foz do Iguaçu não fica atrás das grandes cidades brasileiras, por isso nos tornamos uma opção tão marcante na vinda de turistas nacionais e internacionais” pontuou.

Dados nos atrativos

Somente no Parque Nacional do Iguaçu, considerado o principal atrativo da cidade, foram quase 33.381 mil visitantes, vindos do Brasil (23.058), além dos vizinhos Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O Parque das Aves e Itaipu Binacional também colecionaram visitantes durante os dias, recebendo 15.863 e 12.443 turistas, respectivamente.

Todos os locais superaram as marcas de 2022, quando as Cataratas do Iguaçu receberam 23.613; o Parque das Aves, 12.209, e a Itaipu Binacional contou com 7.046 durante o feriadão de Carnaval.