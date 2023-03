Imprudência: MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES USOU VOO DA FAB E DIÁRIAS PARA IR A LEILÃO DE CAVALOS

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, usou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e recebeu quatro diárias e meia no mesmo fim de semana em que participou de leilões de cavalos de raça, que chegaram a custar mais de R$ 1 milhão. Ele ficou em São Paulo entre 26 e 30 de janeiro, mas solicitou a viagem com status de urgência para o cumprimento de compromissos oficiais. Entretanto, segundo a própria agenda de Juscelino, os eventos totalizaram apenas duas horas e meia. A notícia foi adiantada pelo O Estado de S.Paulo e confirmada pelo Correio.

Em 26 de janeiro, após cumprir agendas no Ministério das Comunicações de manhã, Juscelino foi para São Paulo às 16h35, como consta no site da FAB. Chegou à capital paulista às 18h e, lá, participou de uma reunião na operadora de telecomunicações Claro Brasil. Na agenda oficial, consta que a visita foi realizada entre 18h e 19h.

No dia seguinte, ele realizou uma visita ao Escritório Regional da Telebrás em São Paulo, das 10h30 às 11h, e à sede da Anatel, entre 11h e 12h — também segundo a agenda oficial do ministro, confirmada pelo Correio por meio do portal e-agenda, do governo federal.

Após o término dos compromissos, Juscelino passou o fim de semana participando de leilões de cavalos equinos e só retornou na segunda-feira. Mesmo sem agenda no sábado e no domingo, recebeu quatro diárias e meia, de 26 a 30 de janeiro, quando aterrissou em Brasília às 12h25. Ao todo, o ministro recebeu mais R$ 3.006,68, fora os custos de operação do voo da FAB.

Discurso

Juscelino foi saudado pelos organizadores em todos os eventos de que participou. Em 27 de janeiro, no 15º Oscar do Quarto de Milha (ABQM Awards), na capital paulista, o ministro afirmou que pretende alavancar o mercado de equinos — algo que não tem relação direta com o Ministério das Comunicações. O ministro foi anunciado na festa e recebeu um troféu no palco do evento. Teve espaço até para um discurso.

“Na função de ministro de Estado, agora no Poder Executivo, mas também como deputado federal reeleito para o terceiro mandato, tenham certeza: cada um de vocês, senhores e senhoras, amantes e apaixonados pelo cavalo Quarto de Milha, terão sempre o meu compromisso, enquanto estiver com uma função pública, de poder defender cada vez mais o cavalo e os esportes equestres no nosso país”, salientou.

No final de semana, foi para Boituva, a 120km da capital paulista, onde participou de outros dois eventos. O evento foi realizado em uma propriedade do empresário Jonatas Dantas, amigo e sócio do ministro. Foram movimentados mais de R$ 7 milhões e um dos cavalos de Juscelino chegou a ser exibido no palco.

Desde domingo, o ministro cumpre agenda em Barcelona, na Espanha. O Correio entrou em contato com o Ministério das Comunicações, mas os questionamentos não foram respondidos até o fechamento desta edição.

Este é o segundo episódio envolvendo Juscelino e uma suspeita de uso indevido dos recursos públicos. Quando ainda exercia mandato de deputado federal, ele enviou dinheiro do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que dá acesso às fazendas que tem no município de Vitorino Freire (MA).