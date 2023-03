Imunizantes: VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA A COVID-19 COMEÇOU HOJE NAS UNIDADES DE SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde deu início, nesta segunda-feira (27), a campanha de vacinação bivalente contra a Covid-19 com doses do imunizante da Pfizer. Todas as 29 Unidades Básicas de Saúde ofertam a vacinação e não é necessário agendamento.

Nessa primeira fase, conforme determina o protocolo do Ministério da Saúde, estão incluídas as pessoas idosas acima de 70 anos, pessoas residentes em instituições de longa permanência e trabalhadores dessas instituições, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas e imunocomprometidas.

Para receber essa dose, é necessário ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses das vacinas monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico).

Imunocomprometidas: Pessoas com imunodeficiência primária grave; pacientes oncológicos; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/AIDS; pessoas que façam uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Veja a ordem de vacinação desta primeira etapa:

Fase 1 (27/02): Pessoas com 70 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2 (06/03): Pessoas de 60 a 69 anos;

Fase 3 (20/03): Gestantes e puérperas;

Fase 4 (17/04): Profissionais da saúde.

Fase 5 (17/04): Pessoas com deficiência permanente (a partir dos 12 anos), população privada de liberdade (a partir dos 18 anos), adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional.