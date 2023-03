Evento: PREFEITURA LANÇOU ONTEM (1/03) DECRETO QUE IMPLANTA REGIME DE TELETRABALHO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria de Administração, lançou oficialmente nesta quarta-feira, 1º de março, o Decreto N° 31.172/2023 que implanta o regime de teletrabalho no serviço público municipal. O encontro foi realizado na Fundação Cultural e reuniu secretários municipais e equipes de recursos humanos dos órgãos.

Com a publicação do decreto, Foz do Iguaçu se torna um dos primeiros municípios a adotar a nova modalidade de trabalho no Paraná. O regime também foi adotado em unidades administrativas do Governo Federal.

Essa é a segunda grande inovação adotada pela Administração Municipal de Foz do Iguaçu para modernizar o sistema público; a primeira foi a implantação do Sistema de Informações Digitais (SID). Para o secretário de Administração, Nilton Bobato, as iniciativas demonstram o comprometimento e o protagonismo da prefeitura em projetos relevantes para o aperfeiçoamento da gestão pública.

“Celebramos a conclusão de um grande desafio, coincidentemente, na mesma data em que o SID comemora três anos de implantação. Foram desafios assumidos pela gestão e desenvolvidos com muito empenho pelo grupo de trabalho responsável pela apresentação do documento”, expressou Bobato.

Assim como toda inovação, o processo foi marcado por muitos desafios, que foram superados com muito empenho e dedicação. A construção do documento contou com um intenso trabalho desenvolvido durante cerca de um ano por um Grupo de Trabalho composto por várias secretarias. A diretora de Saúde Ocupacional, Carla Conrad de Lima, conduziu os trabalhos e enalteceu o comprometimento da gestão diante dos desafios.

“Defendi a causa e temos uma equipe extremamente comprometida que abraçou o projeto ao lado do prefeito e começamos a vencer os desafios com muito trabalho de toda a equipe. Graças ao empenho e capacidade técnica do excelente grupo de trabalho, hoje vemos concretizado uma importante meta da Administração”, expressou Carla.

Formato de trabalho

A medida também passou pelo crivo jurídico. A procuradora jurídica da Fundação Cultural, Silvania Saugo Padilha, explicou aos servidores as principais diretrizes do decreto e tirou dúvidas do público presente. Ela também comentou sobre a importância do regime para a gestão pública e seus servidores e enalteceu a conduta inovadora da gestão.

“Tivemos um grande apoio do secretário que nos deu impulso para prosseguirmos com a iniciativa. Aquele desafio que parecia enorme já é menor, e estamos muito felizes por termos cumprindo a missão”, comentou a procuradora que apresentou tese de mestrado a respeito do tema.

A pesquisa comprovou que a adoção do teletrabalho resulta em inúmeros benefícios, a exemplo da economia de custos operacionais, redução de faltas, atestados e afastamentos.

“Os servidores também ganharão em qualidade de vida, em virtude do fim dos deslocamentos para a unidade de trabalho. Essa redução também traz benefícios para o meio ambiente, pois há mitigação de poluentes, ou seja, é um projeto moderno e sustentável, que oferece inúmeras vantagens para a sociedade”, complementou Silvania.

A partir de agora, os secretários devem alinhar com as equipes as informações e iniciar o processo de implantação em suas unidades. “Vamos implantar gradualmente, observando as experiências e aperfeiçoando no que for necessário”, comentou Bobato.

Decreto

O decreto publicado em diário oficial no dia 23 de fevereiro estabelece as diretrizes do regime remoto para os servidores aptos à modalidade. Este foi o segundo decreto publicado sobre o tema pelo Município. O documento trouxe mais especificações e critérios para a implementação da proposta. O decreto está disponível através do link: https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5700&diario.

O documento prevê a adoção do regime em funções que não são ligadas ao atendimento ao público, tais como serviços administrativos, análises de processos e elaboração de documentos. A medida também estipula as modalidades para o exercício do teletrabalho, os critérios de monitoramento e produtividade, bem como as obrigações e sanções aos servidores aptos ao regime.

A adesão ao teletrabalho é facultativa e o regime poderá ser exercido mediante cumprimento de jornada de trabalho ou por cumprimento de plano de trabalho. Em ambos os casos, os servidores precisam se enquadrar em uma série de regras, tais como: apresentação de plano de trabalho aprovado pela chefia imediata e ratificado pela autoridade máxima do órgão quando a opção for pelo teletrabalho por cumprimento de tarefas; comprovação de participação em cursos de teletrabalho, preferencialmente, ofertados por escolas de governo ou outros órgãos oficiais, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas; comprovação de conclusão de treinamento com o setor de tecnologia da informação do órgão ou entidade da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município e indicação do local habitual de teletrabalho.

O regime poderá funcionar em regime integral ou em sistema híbrido, atendendo a uma das seguintes formas: I – 4 (quatro) dias de teletrabalho e um dia presencial; II – 3 (três) dias de teletrabalho e dois dias presenciais; III – 2 (dois) dias de teletrabalho e três dias presenciais.

O servidor que aderir ao teletrabalho deverá prover e manter infraestrutura própria necessária e adequada para realização das suas atividades remotamente, tais como conexão de qualidade com a internet, instalação elétrica adequada, equipamentos (microcomputador, notebook, dentre outros), assim como demais ferramentas sistêmicas complementares (suíte de escritório, programas especialistas dentre outros) e dispositivos de comunicação via voz, cadeira e mesa ergonômicas e ambiente ventilado e iluminado.

Prioridade

Terão prioridade para a realização de teletrabalho, os servidores: com deficiência ou dificuldades de locomoção; portadores de doenças cuja indicação do médico assistente ateste a necessidade de teletrabalho, devidamente ratificada pela avaliação do profissional médico do trabalho da Diretoria de Saúde Ocupacional do município; que tenham filho(s) ou criança(s) sob guarda judicial com idade de até 12 (doze) anos ou de qualquer idade se com deficiência que exija acompanhamento especial do servidor; gestantes em gravidez de risco e lactantes; – que possuam cônjuge ou descendente com deficiência que viva sob o mesmo teto e exija acompanhamento especial do servidor; que demonstrem inequivocadamente, as características de proatividade, comprometimento e habilidade de autogerenciamento do tempo e organização dos processos de trabalho; que preencham os requisitos para a licença para acompanhar cônjuge.