Novidade: UCP E POLÍCIA NACIONAL REABREM CLÍNICA MÉDICA EM PEDRO JUAN CABALLERO

A reativação do local só foi possível graças à parceria da instituição com a Universidade Central do Paraguai (UCP).Com o convênio de cooperação firmado entre a UCP e a Polícia Nacional, os policiais e seus familiares receberão atendimento médico ambulatorial e a terão alguns exames e medicamentos de forma gratuita. O atendimento também será feito para os moradores do bairro Obrero e das proximidades como o Santa Tereza.

A Universidade Central do Paraguai (UCP) disponibilizará três médicos que serão acompanhados de estudantes do último ano do curso de Medicina da faculdade, além de enfermeiros e outros profissionais de saúde.

De acordo com Alisson Costa Marengoni, Gerente Administrativo da UCP, com a efetivação do acordo e a reabertura da clínica, a universidade cumpre seu papel de estar inserida na comunidade, ajudando na melhoria da qualidade de vida dos moradores da fronteira. “Ressalto a importância do reconhecimento dos serviços que prestamos por parte das autoridades policiais, associação dos Familiares da Polícia Nacional, e de toda população paraguaia. Este reconhecimento aumenta nossa responsabilidade de levar adiante o lema de nosso reitor e dos diretores que é de estar ao lado das pessoas que mais precisam e daqueles que dedicam suas para garantir a tranquilidade e a segurança das pessoas que moram na fronteira”, disse ele.

O Inspetor Chefe e Diretor de Prevenção e Segurança Cidadã da Polícia Nacional de Amambay, José Portillo, disse que a volta dos atendimentos na clínica representa uma grande conquista para os policiais e seus familiares e disse que neste local eles receberão o atendimento que necessitam com senso de humanidade e respeito à dignidade das pessoas. “Isso nos dá mais tranquilidade para realizar o nosso trabalho, sabendo que se for preciso nós e nossos familiares temos um local para nos socorrer em caso de necessidade”, disse Portillo.

A Clínica Médica da Polícia Nacional está localizada na rua Panchito López, esquina com Manuel Vega Centurión, no bairro Obrero.