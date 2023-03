Acompanhe: FOZ FAZENDO ARTE ABRE INSCRIÇÕES PARA 11 OFICINAS CULTURAIS GRATUITAS EM DIVERSOS BAIRROS

As oficinas do Foz Fazendo Arte estão com inscrições abertas em cinco polos de atendimento para toda a comunidade. São 11 opções de cursos gratuitos nos mais variados estilos e gêneros artísticos. Todas as aulas são ministradas por arte-educadores credenciados pela Fundação Cultural.

No Jardim Novo Horizonte, a Associação de Moradores conta com as oficinas de: violão, com a professora Liz Martínez, Ritmos, com Josy, e Capoeira, coordenada pelo monitor Aranha. Os horários podem ser conferidos pelo telefone (45) 99119-2085.

A Associação de Moradores do Ouro Verde mantém duas opções aos moradores. As aulas de teatro são conduzidas por Henrique Lancaster, enquanto o ballet é ensinado pela educadora Ana Fornazero. O contato da instituição é (45) 99914-6000.

Um importante parceiro da Fundação Cultural é o Clube Gresfi, que sedia as aulas de Dança Árabe, com Nina Nassif, Cultura Caipira, por Marcos Pires, Danças Urbanas com Nick Moraes e ballet, pelos professores Lucas Cardoso da Cruz Y Gubau. Mais informações são repassadas pelo número: (45) 99161-0090.

A sede da Fundação Cultural é mais um espaço aberto para os iguaçuenses. O maestro Geferson rege as aulas de canto coral e a professora Sandra Schiavini recebe os pequenos para o curso de teatro infantil. O contato da autarquia é 3521-1566.

Criado para se tornar um ambiente que abrange diversas manifestações artísticas, a Estação Cultural João Sampaio, na Vila C, conta com uma série de oficinas. Entre elas, a de Cultura Popular Brasileira, da arte-educadora Izabela Fernandes, está com as inscrições abertas. Para mais detalhes, o local possui o número (45) 99823-0538.

Foz Fazendo Arte

Em pouco mais de um ano em funcionamento, o Foz Fazendo Arte ultrapassou os seis mil atendimentos mensais em mais de 80 polos. As parcerias para a realização foram firmadas com Secretarias Municipais, Clubes de Mães e Organizações da Sociedade Civil.

São mais de 20 modalidades artísticas disponíveis para pessoas de todas as idades e gêneros, ministradas por 74 arte-educadores contratados pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.

“Reforçamos que o papel do Foz Fazendo Arte é descentralizar o acesso à cultura, levando aos bairros e envolvendo os moradores em iniciativas marcantes. A arte possui esse poder agregador e forma por meios únicos”, disse a coordenador do programa, Fabiana Zelinski.