Consciência: PORTOS DO PARANÁ PUBLICA RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE PADRÃO INTERNACIONAL

A Portos do Paraná publicou nesta quarta-feira (1º) seu 1º Relatório de Sustentabilidade Anual. O documento inédito disponibilizado pela empresa pública foi elaborado dentro dos padrões Global Report Initiative, GRI – na sigla em inglês, utilizado por grandes corporações em nível mundial. O objetivo da publicação é dar continuidade à excelência na gestão da empresa pública e expandir o horizonte em busca de novos mercados.

O relatório foi elaborado pela administração portuária, está disponível para consulta no site oficial da Portos Paraná e segue os princípios estabelecidos na Lei da Transparência e Lei das Estatais. Além disso, o documento atende padrões internacionais exigidos pelo mercado a fim de ampliar a legitimidade das ações desenvolvidas pela autoridade portuária.

De acordo com o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, o relatório apresenta dados sólidos que abordam a sustentabilidade no sentido amplo, envolvendo meio ambiente aos negócios, investimentos, saúde financeira, até a relação porto-cidade e o desenvolvimento regional e econômico.

“É uma preocupação da empresa pública que os investimentos e a expansão da infraestrutura portuária sejam sustentáveis ao longo do tempo. Além de trazer benefícios para a empresa e toda a comunidade portuária, devemos interferir o mínimo possível no meio ambiente e na relação porto-cidade”, destaca Garcia. “É preciso fomentar o crescimento sustentável, sabendo que as ações de hoje vão nortear o futuro”.

ESG – O padrão ESG (Ambiental, Social e Governança, na tradução livre) está presente na publicação. Atualmente, esses princípios e padrões já são aplicados na empresa pública por meio de contratos e em ações e constam como objetivo do Mapa Estratégico 2022-2027, documento que norteia as ações da Portos do Paraná no quinquênio.

PADRÃO – O Global Report Initiative (GRI) é uma estrutura padronizada à qual as empresas aderem para comunicar adequadamente que seu negócio atende a critérios internacionais. Ao divulgar um relatório dentro desses padrões, a Portos do Paraná passa a fazer parte do grupo de empresas que utilizam essa comunicação padrão de excelência voltada ao mercado e aos negócios. O relatório permite consultar a tabela GRI e explica como cada item foi atendido nos critérios estabelecidos.

Outra verificação disponível está ligada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU). Em cada capítulo, o relatório menciona quais objetivos foram atendidos.