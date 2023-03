Paraná: SAÚDE CAPACITA PROFISSIONAIS PARA CONTER A DENGUE E CHIKUNGUNYA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) dá sequência às ações de enfrentamento ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da chikungunya, com uma nova capacitação para a contenção da doença. O encontro foi nesta quinta-feira (2) no Centro Universitário de Pato Branco (Unidep), no Sudoeste, e reuniu 430 profissionais.

Direcionado a médicos, enfermeiros, agentes de endemias e agentes comunitários, o encontro teve a participação de representantes da Vigilância Ambiental da Sesa e do Ministério da Saúde (MS).

“Estamos capacitando os profissionais da saúde onde ocorreram casos autóctones, ou seja, aqueles em que o paciente foi infectado na própria cidade onde reside. É importante diagnosticar a doença o quanto antes para que os casos sejam acompanhados de perto”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

As palestrantes Camila Ribeiro, enfermeira epidemiologista, e Melissa Falcão, médica infectologista, ambas do Ministério da Saúde, reforçaram a importância na identificação de sinais e sintomas de chikungunya, diagnóstico diferencial entre as outras arboviroses, como dengue e zika.

A capacitação focou ainda na importância da notificação oportuna, investigação e encerramento dos casos para o desencadeamento de medidas de combate ao vetor.

Nesta quarta-feira (1º), uma outra capacitação aconteceu no Oeste, em Foz do Iguaçu, com esse mesmo objetivo, já que o município é o local com mais casos da doença no Paraná. Essa série de ações da Sesa no enfrentamento à chikungunya, em conjunto com os governos federal e municipal, pretende conter a disseminação da doença.

(Da Redação com AEN – Foto: Centro Universitário de Pato Branco (Unidep))