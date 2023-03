Instituição: GOVERNO LULA ANUNCIOU 1 BENEFÍCIO A CADA 8 DIAS

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou ou anunciou 8 benefícios nos primeiros meses de governo. Em média, representa uma medida a cada 7,6 dias.

São promessas de campanha e outras ações com apelo popular. O chefe do Executivo e seu entorno avaliam que Lula foi eleito em 2022 com uma margem muito estreita e, por isso, não tem gordura para queimar. A ordem é evitar ao máximo desgastes políticos.

Lula teve 50,9% dos votos válidos. Qualquer perda de popularidade é indesejada. Pesquisa PoderData divulgada em 1º de fevereiro mostrou que a aprovação do petista estava em 52%, próximo do percentual de votos que teve na eleição.

O mais recente desses anúncios foi na 5ª feira (2.mar.2023). Lula divulgou o formato do novo Bolsa Família, que substituirá o Auxílio Brasil, criado na gestão de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).

Eis as medidas:

combustíveis (1º.jan) – prorrogação da desoneração dos combustíveis, que foi em parte revertida nos casos da gasolina e do etanol em 28 de fevereiro;

Auxílio de R$ 600 (2.jan) – manutenção do adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil, que perderia a validade e deixaria de pagar R$ 600;

Auxílio Gás (2.jan) – manutenção do benefício;

Minha Casa, Minha Vida (14.fev) – retomada do programa;

salário mínimo (16.fev) – aumento para R$ 1.320;

Imposto de Renda (16.fev) – aumento da faixa de isenção para até R$ 2.640 mensais;

bolsas de pesquisa (16.fev) – aumento dos valores das bolsas de pós-graduação, iniciação científica e bolsa permanência;

novo Bolsa Família (2.mar) – retomada do nome do programa e nova formatação.

Não foram computadas medidas emergenciais como as voltadas ao litoral norte de São Paulo, destruído depois de chuvas históricas. Reforços em serviços públicos também não entraram na conta.

O presidente tem ao menos mais 3 anúncios engatilhados que podem ser feitos na semana que se inicia: aumento no repasse federal para merenda escolar, retomada do Programa de Aquisição de Alimentos e o Desenrola, programa voltado a renegociação de dívidas.