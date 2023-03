Narcotráfico: PM RECUPERA VEÍCULOS E APREENDE MAIS DE 280 QUILOS DE DROGAS

Por volta das 16 horas, os militares estaduais receberam a informação de que dois suspeitos estariam armados em um veículo Ônix, com alerta de roubo do dia 01 de março. De imediato, as equipes seguiram para o endereço apontado e chegaram a um condomínio, onde foi possível localizar o veículo e a casa onde eles haviam entrado.

Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos empreenderam fuga, pulando muros de diversas residências, e um deles foi preso com uma arma de fogo calibre .38. O suspeito e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Na segunda ocorrência, também no bairro Xaxim, por volta das 18h, uma das equipes conseguiu fazer a abordagem a um veículo Hilux, de cor prata, que estava com alerta de furto do dia 28 de fevereiro. O automóvel estava em um barracão, mas com as placas adulteradas. No local, foram abordados dois homens que não souberam explicar a origem do veículo. Ambos receberam voz de prisão pelo crime de receptação e foram encaminhados, com o carro recuperado, para a DFRV.

Já na terceira ocorrência no bairro, por volta das 22h, a equipe policial percebeu um veículo saindo em alta velocidade de um posto de combustíveis, inclusive furando o sinal vermelho. De imediato, foi realizado o acompanhamento tático até um estabelecimento comercial.

Após a abordagem, o homem afirmou que o carro era roubado e que dentro dele havia grande quantidade de drogas e que levaria o veículo e os entorpecentes para o estado de Minas Gerais.

Na sequência, com posse de informações do próprio suspeito, os militares estaduais seguiram até uma residência na região, onde foram localizados mais entorpecentes sob posse de um homem que seria o responsável pelo imóvel. Do lado de foram da residência foi localizado outro veículo, também com alerta de roubo.

Ao todo, foram apreendidos 280 quilos de substância análoga à maconha, 866 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão, R$ 500 em espécie, quatro placas veiculares, além da recuperação desses dois veículos. Os presos foram encaminhados até a Central de Flagrantes.

“A Polícia Militar está presente para promover mais segurança para a população e o BPRONE realiza esse policiamento ostensivo em Curitiba e Região Metropolitana de forma a coibir a prática criminosa. Os policiais estão atentos e isso resulta em prisões, apreensões de drogas e armas, além de recuperação de veículos que foram objeto de furto ou roubo”, disse o comandante do BPRONE, major João Roberto Alves.