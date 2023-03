Conquista: HOTEL CATARATAS, RECEBE NOTA MÁXIMA NO GUIA DE VIAGENS DA FORBES

O Hotel das Cataratas, localizado no meio do Parque Nacional Iguaçu (onde ficam a Cataratas do Iguaçu), recebeu a nota máxima no Forbes Travel Guide 2023: 5 estrelas. O empreendimento do grupo Belmond é o único do Brasil e da América do Sul a ganhar essa nota no guia de viagens que elege anonimamente diversas propriedades ao redor do mundo.

Outros oito hotéis brasileiros aparecem na 65ª edição do ranking: alguns estão cotados com 4 estrelas e outros aparecem como “recomendados” .

Segundo os organizadores, recebem a maior classificação os estabelecimentos “excelentes, até icônicos, com serviço praticamente impecável e instalações incríveis”.

Luxuoso e histórico

Localizado em Foz do Iguaçu, o empreendimento estreou no ranking em 2018. O imóvel tombado é da década de 1950 foi restaurado. Ele fica dentro do maior conjunto de quedas d’água do mundo.

No local, há três restaurantes, spa, jardins, piscina aquecida e quadra de tênis. A decoração do interior é composta por peças em mármores, pisos de madeira escuras, plantas e pinturas.

O hotel possui 187 quartos divididos em apartamentos e suítes, sendo a maior categoria a “Suíte Cataratas”, com vista total para as cachoeiras, além de sala de estar independente, quatro varandas e possibilidade de se conectar a um segundo quarto.

Os hóspedes do Hotel das Cataratas têm acesso privilegiado às vistas espetaculares, sem as multidões. Enquanto os visitantes regulares podem entrar no parque entre 9h e 17h, os hóspedes têm horários exclusivos para desfrutarem as instalações.

Na torre das instalações é possível acompanhar o pôr do sol e aproveitar a exuberância da mata da reserva florestal. Também são disponibilizadas experiências gastronômicas com piqueniques no jardim ou coquetel no gramado.

Há programação de atividades com passeios ecológicos e esportes de aventura nas Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo.