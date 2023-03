Descoberta: ESTÁTUA DE ESFINGE DE POSSÍVEL IMPERADOR ROMANO É ENCONTRADA EM TEMPLO NO EGITO

A esfinge de calcário foi encontrada em, em uma tumba de dois andares, informou o Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito.

Estátua de esfinge de possível imperador romano é encontrada em templo no Egito

A estátua encontrada é parecida com a famosa esfinge de 20 metros de altura do complexo das Pirâmides de Gizé, porém é consideravelmente menor.

Os arqueólogos acreditam que traços sorridentes do rosto da estátua possam pertencer ao imperador romano Cláudio, que conquistou este território no século I d.C.

Agora, os especialistas estão analisando as inscrições para decifrar a identidade do imperador romano .

(Da Redação com Sputnik News – Foto: Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito)