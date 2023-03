Educação: ESTADO COMPRA 33 MIL UNIDADES DE GÁS DE COZINHA PARA COLÉGIOS DA REDE ESTADUAL

O Governo do Estado, por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), contratou mais de 33 mil unidades de vale-gás, utilizado para a compra do botijão P13, popularmente conhecido como “gás de cozinha”. Os botijões serão distribuído para colégios estaduais nos 399 municípios do Paraná.

Com o investimento de R$ 3,7 milhões, a nova aquisição suprirá a necessidade dos 1.900 colégios estaduais que utilizam o gás P13 e que solicitaram o vale. A compra foi feita por meio de uma licitação e o estoque é para cinco meses. Porém, já há previsão de uma nova aquisição para o segundo semestre de 2023.

Atualmente, o gás é adquirido pelos próprios colégios por meio do Fundo Rotativo e agora, com o vale-gás, será comprado pela Fundepar de forma centralizada, trazendo economia aos cofres públicos, já que a aquisição em grande quantidade reduz o custo unitário antes pago pelas escolas.

Para o diretor-presidente da Fundepar, Marcelo Pimentel Bueno, a compra do gás traz também segurança para os colégios “O vale-gás foi um pedido dos diretores que entravam em contato conosco, solicitando um novo método de compra para esse material”, disse. “Conseguimos fazer isso por meio do vale, que é comprado pela própria Fundepar, e com isso possibilitamos que a verba antes utilizada na compra seja agora aproveitada para outra necessidade, e ainda garantimos a mesma qualidade para o gás utilizado nas cozinhas dos nossos colégios estaduais”.

Com a diferença de dinheiro que sobra do Fundo Rotativo, o colégio pode investir ainda mais em outros materiais. “Antes o gás era comprado com dinheiro da APMF, e depois com a cota do Fundo Rotativo. Agora conseguiremos fazer outras manutenções com essa verba. O vale é um grande benefício para a escola”, afirmou a diretora do Colégio Estadual Dona Branca do Nascimento Miranda, em Curitiba, Sandra Lourenço.

A entrega para os colégios já foi iniciada neste mês de março. “Nossa equipe de materiais e suprimentos prepara o envio aos núcleos, que entregam aos colégios de sua região, e com isso já podemos avaliar o uso do vale-gás”, explicou a diretora técnica do Instituto, Eliane Teruel Carmona.

Além do gás de cozinha convencional, também está em processo licitatório do gás p45 utilizado em cozinhas maiores, trazendo os mesmos benefícios e atendendo o restante dos colégios da rede que não utilizam o gás p13 ou utilizam os dois tipos.