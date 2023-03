Milhões: PF REALIZA APREENSÃO MILIONÁRIA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU/PR

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal prendeu, na tarde desta segunda-feira (06/03), um passageiro com uma mala de viagem contendo fundo falso, onde transportava ilicitamente uma quantia milionária de dólares, no aeroporto internacional de Foz do Iguaçu/PR.

Após uma fiscalização de rotina, os policiais identificaram uma bagagem suspeita e identificaram o proprietário, um coreano, comerciante no Paraguai, que estaria viajando com destino a Seul, na Coreia do Sul.

Ao vistoriar a bagagem, os policiais federais encontraram diversos pacotes com cédulas de moeda estrangeira, camufladas em um fundo falso, totalizando 300 mil dólares, cerca de 1,5 milhão de reais.

O passageiro foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura do flagrante e irá responder pelo crime de evasão de divisas, cuja pena é de 2 a 6 anos de reclusão.