Acidente: CAMINHÃO INVADE PISTA E BATE CONTRA GUINDASTE NA BR-277

Um caminhão se envolveu em um grave acidente no fim da noite desta quarta-feira (8) na BR-277, em Morretes, no Litoral do estado. O veículo pesado passou por um bloqueio e atingiu em cheio um guindaste, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu por volta das 23h30 no km 42 da rodovia, na descida da Serra, sentido à Paranaguá. O trecho passa por obras emergenciais após toneladas de pedras e terra deslizarem sobre a pista, em outubro do ano passado. A intervenção é executada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes).

Conforme a polícia, o condutor do caminhão passou pelo bloqueio, seguiu pela pista que estava interditada e bateu forte contra o maquinário.

O veículo estava carregado com soja e a carga ficou espalhada pela pista.

Por sorte, motorista não se feriu, ainda conforme a polícia.

O caminhão acidentado segue no local na manhã desta quinta-feira (9), o que deixa o trânsito entre Curitiba e o Litoral ainda mais lento.