Energias Renováveis: 74% DAS EMPRESAS BRASILEIRAS AFIRMAM QUE INVESTIRÃO NOS PRÓXIMOS MESES

Finalizada recentemente, a pesquisa semestral International Business Report (IBR) revelou que 74% das 264 empresas brasileiras consultadas investirão em energias renováveis nos próximos 12 meses. A energia solar receberá a maior fatia dos recursos (94%), seguida pela energia eólica (22%), bioeletricidade (10%) e energia oceânica (5%).

Outro dado importante é que o impacto do custo de energia nas empresas no Brasil, segundo os pesquisados, vem caindo. O índice ficou em 39% na última pesquisa, contra 47% na anterior, realizada seis meses antes. Há um ano, no segundo semestre de 2021, este custo representava 58%. O país atingiu também a menor média anual dos últimos três anos: 43% em 2022, 50% em 2021 e 48% em 2020.

Para se ter uma ideia do peso do custo da energia para empresas de outros países, no ranking geral, a África do Sul ficou em primeiro lugar, com 74%, seguida pela Itália (70%) e Irlanda e Nigéria (69%). Na América Latina, o índice ficou em 39% e globalmente em 60%.

“O Brasil tem grande potência e capacidade eólica, solar e em biomassa, portanto, investir em energia renovável é, sem dúvida, uma estratégia acertada e benéfica para toda a cadeia produtiva. Além de benefícios que impactam os custos e valorizam empresas engajadas no pacto global pelo clima – com investimentos voltados para o meio ambiente –, esses investimentos criam oportunidades de desenvolvimento em outros setores correlatos, com geração de empregos”, afirma Élica Martins, líder de Energia e Recursos Naturais na Grant Thornton Brasil.

Avanço ESG

Com relação às práticas ESG (Ambiental, Social e Governança, em português), as empresas começam a perceber a importância da adoção de ações sustentáveis para seus negócios. Nesse sentido, 50% dos empresários brasileiros pesquisados afirmaram que suas empresas e/ou sua cadeia de suprimentos foram pressionados a adotar práticas ESG.

As ações mais requeridas, destacadas na pesquisa, foram proteger o meio ambiente – fauna e flora (55%); combater a discriminação e estimular o desenvolvimento profissional, ambas com 42%; promover a diversidade (41%); reduzir as emissões de gás de efeito estuda (GEE) e comprometimento da cadeia de suprimentos com as boas práticas, ambas com 38%; combater o desmatamento (35%) e, finalmente, a governança corporativa, com 28%.

Mecanismo de ajuste de carbono

“Na prática, ainda é baixo o número de empresas olhando com cautela para a redução das suas emissões de gás de efeito estuda (GEE), haja vista o movimento global e algumas medidas de reguladores nacionais e internacionais que vêm sendo tomadas no sentido de descarbonização e net zero. O mecanismo de ajuste de carbono na fronteira da União Europeia (CBAM, em inglês), com fase preliminar em vigor de 2023 a 2025, e implantação em 2026, é um exemplo de medida que deve impactar diversos setores com taxação de produtos”, avalia Daniele Barreto e Silva, líder de Sustentabilidade da Grant Thornton Brasil.

“Além de mapear os riscos inerentes a cada setor, é importante identificar as oportunidades de redução de custo, fortalecimento de reputação e acesso a capital, quando se integra uma estratégia de baixo carbono nos negócios”, finaliza.