Mega-Apreensão: PMPR APREENDE MAIS DE 570 QUILOS DE DROGAS NA REGIÃO METROPOLITANA DA CAPITAL

A Polícia Militar do Paraná, por meio de uma equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) e do serviço reservado do 17º Batalhão da Polícia Militar, apreendeu mais de 570 quilos de substância análoga a maconha, na noite desta terça-feira (7), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A equipe policial recebeu a informação de que um caminhão-baú trafegava pelo Contorno Leste, carregado com entorpecentes. De posse das características do veículo, os militares estaduais seguram para a região.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o motorista avançou com o veículo contra a viatura policial.

De imediato, foi procedida a abordagem ao suspeito. Durante a revista veicular, no compartimento de carga foram encontradas diversas caixas de papelão contendo tabletes de drogas que, posteriormente, foram somadas e totalizaram 578 quilos.

Diante dos fatos, o motorista, de 33 anos, foi encaminhado junto com as drogas para a Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.