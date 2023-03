Valorização: ENCONTRO COM SERVIDORAS PROPÕE A REFLEXÃO SOBRE AS CONQUISTAS E AS LUTAS DAS MULHERES POR IGUALDADE DE DIREITOS

Apesar dos inúmeros avanços consagrados pela Constituição Federal ao longo dos últimos 90 anos, as mulheres brasileiras ainda recebem 21% a menos que os homens, ocupando os mesmos espaços no ambiente de trabalho. Os níveis de desemprego afetam principalmente as mulheres e, somente durante a pandemia, mais de 500 mil ficaram desempregadas (a grande maioria mulheres negras).

Mesmo representando 51% da população, apenas 37% das mulheres no Brasil ocupam cargos de chefia, além disso, 85% são responsáveis pela casa, o cuidado com os filhos, idosos, doentes, dentro de uma família.

Esses dados foram apresentados hoje (08) às servidoras públicas do município durante um café da manhã promovido pela primeira dama Rosa Maria Jerônymo Lima. O encontro, realizado na Fundação Cultural, contou com uma apresentação da pianista Viviana Matschulat e uma palestra ministrada pela procuradora jurídica da Fundação Cultural, Silvania Padilha, que falou sobre “Desigualdade de gênero e empoderamento feminino”.

As ações, que marcam o Dia Internacional da Mulher, deixam também uma mensagem de reflexão sobre os avanços e as lutas, que ainda precisam acontecer.

“Hoje é um dia em que precisamos enaltecer nossas conquistas, para despertar um movimento coletivo e sempre lembrarmos de quem nos antecedeu e nos possibilitou ocupar estes espaços, mas também de manter viva a luta pela igualdade de direitos”, declarou a primeira dama Rosa Maria, que falou também sobre o trabalho não remunerado exercido pelas mulheres dentro de casa, sobre o combate ao imaginário patriarcal da sociedade e os espaços de poder ocupados pelas mulheres.

Apesar de ainda não atingir a igualdade entre cargos de chefia, a Gestão Municipal tem avançado, com o maior número de mulheres secretárias da história do Poder Público, ocupando 36% dos cargos. “Hoje temos 8 mulheres secretárias e diretoras superintendentes de autarquias. Temos mais de 25 diretoras, além de coordenadoras e assessoras técnicas. Isso nunca existiu no Governo Municipal”, afirmou.

Rosa também destacou a criação do Ministério da Mulher pelo Governo Federal como um avanço para o fortalecimento das lutas e dos onze ministérios chefiados por mulheres, algo histórico no Brasil. “Temos que reconhecer todos os avanços, mas ainda assistimos, diariamente, a violência contra a mulher, por isso precisamos continuar essa mobilização e luta pelo fim da violência, pelo respeito e a igualdade”, reforçou.

A palestra ministrada por Silvania Padilha deixou como mensagem o empoderamento feminino e a sororidade, que envolve a empatia, a solidariedade e o companheirismo entre as mulheres.

Quem são as mulheres secretárias da Prefeitura de Foz

Kelyn Trento – Direitos Humanos e Relações com a Comunidade

Maria Justina da Silva – Educação

Salete Horst – Fazenda

Sandrielly Rodrigues Novakoski – Juventude e Capacitação

Angela Meira – Meio Ambiente

Rose Meri da Rosa – Saúde

Áurea Cecília da Fonseca – Fozprev

Elaine Ribeiro de Souza Anderle – Fozhabita

Thaisa Praxedes (Interina Fundação Cultural)