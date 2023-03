O QUE SE SABE SOBRE ATAQUE A TIROS EM IGREJA NA ALEMANHA QUE DEIXOU MORTOS

O incidente aconteceu na rua Deelböge, no distrito de Gross Borstel, na noite de quinta-feira.

A polícia foi chamada por volta das 21h15 do horário local (17h15 no horádio de Brasília), na quinta-feira.

Na manhã desta sexta-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz descreveu o incidente como um “ato brutal de violência”, dizendo que seus pensamentos estavam com as vítimas e seus parentes.

Em um comunicado, a comunidade das Testemunhas de Jeová na Alemanha disse estar “profundamente triste com o terrível ataque a seus membros no Salão do Reino em Hamburgo após um serviço religioso”.

Acredita-se que as pessoas estavam no local realizando um estudo bíblico, quando o tiroteio começou por volta das 21h, horário local.

Um alerta foi enviado no aplicativo NINAwarn, aplicativo do governo federal, informando aos moradores que “um ou mais criminosos desconhecidos atiraram em pessoas em uma igreja”.

O ministro do Interior de Hamburgo, Andy Grote, disse no Twitter que forças especiais da polícia e um grande número de policiais foram mobilizados para o local.

As Testemunhas de Jeová são membros de um movimento religioso de base cristã. A denominação foi fundada nos Estados Unidos no final do século 19, sob a liderança de Charles Taze Russell. A sede do movimento é em Nova York.