Programa de limpeza: SECRETARIA DA FAZENDA EMITIU 940 MULTAS A PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS SUJOS E COM MATO ALTO EM 2022

A Prefeitura de Foz do Iguaçu está mobilizada no combate à dengue e somando esforços entre as diversas secretarias no enfrentamento à doença, que já atingiu 692 pessoas no município. Assim como a Secretaria da Saúde, que intensificou as mobilizações em áreas consideradas de risco e ampliou os horários das unidades de saúde para melhorar o atendimento ao cidadão, a Secretaria da Fazenda tem intensificado as fiscalizações a imóveis sujos e terrenos com mato alto.

Somente no ano passado, foram emitidas 294 notificações e 940 autos de infração (multas) a proprietários de imóveis e terrenos sujos ou abandonados. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram lavrados 223 autos de infração e 20 notificações. As multas podem variar de R$ 107,72 a 10.772.00 (valores de 1 a 100 unidades fiscais).

De acordo com o chefe de fiscalização de posturas da Secretaria da Fazenda, José Roberto Ferreira, no ano passado o município decretou estado de atenção para a dengue e notificou todos os proprietários de imóveis a cumprir o Código de Posturas e executar a limpeza e manutenção dos quintais, terrenos e edificações. “É por essa razão que em caso de descumprimento será lavrado auto de infração de imediato, e não mais uma notificação com prazo para a limpeza. As notificações são emitidas somente para casos de passeio público” explicou.

José Roberto afirma que o valor médio das multas é de R$ 3,2 mil, tendo em vista a gravidade dos casos, com focos do mosquito da dengue. “Mesmo recebendo a multa e efetuando o pagamento, está havendo o descuido por parte do proprietário. Ele faz a limpeza e não cuida mais, e com a chuva e o calor, o mato cresce muito rápido. Estamos recebendo denúncias de imóveis que autuamos em janeiro” informou o chefe da fiscalização.

As denúncias de imóveis sujos ou terrenos com mato alto podem ser feitas pelo telefone 156 ou via aplicativo e-Ouve da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

“A prefeitura tem feito a parte dela, mas vale lembrar que os proprietários são responsáveis por deixarem os terrenos limpos e roçados. Com as chuvas frequentes, as limpezas precisam ser mais constantes para evitar a proliferação do mosquito”, alertou o fiscal.

Dados

De acordo com o ultimo boletim epidemiológico, o município tem 11.077 notificações, 692 casos confirmações de dengue e dois óbitos em consequência da doença. Mulheres representam as principais vítimas (57%). A faixa etária de 15 a 29 anos é a mais atingida (29%), seguida dos adultos entre 30 e 44 anos (27%). A região Sul da cidade segue com o maior número de casos da doença (257), seguida da região Norte (23%) e Leste (16%).